"Venezuela está invicta en casa, acá no ganó Argentina, ni Brasil y tampoco Uruguay"

"Venezuela está invicta en casa, acá no ganó Argentina, ni Brasil y tampoco Uruguay"

Antes de que ruede la pelota en en el Monumental de Maturín para Venezuela vs. Colombia, en Gol Caracol dialogamos con un periodista que conoce el presente de la 'Vinotinto'.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: septiembre 09, 2025 06:44 a. m.
La Selección Venezuela recibe a Colombia con la posibilidad de jugar el repechaje al Mundial 2026.
La Selección Venezuela recibe a Colombia con la posibilidad de jugar el repechaje al Mundial 2026.
AFP