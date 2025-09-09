Se disputa la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo al Mundial 2026, y la Selección Colombia cierra la misma visitando a una Venezuela que necesita de un triunfo para soñar con el repechaje para la cita orbital del próximo año. El compromiso se efectuará HOY martes 9 de septiembre en el estadio Monumental de Maturín.

Hay que indicar que los dirigidos por Néstor Lorenzo lograron su clasificación en la fecha anterior y ahora el objetivo es lograr un buen resultado que le permita escalar posiciones en la tabla general que es liderada por la campeona del mundo, Argentina.

A qué hora juega HOY Colombia vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas

En ese orden de ideas, la 'tricolor' visita a la 'Vinotinto' HOY martes 9 de septiembre en el marco de la jornada 18. Dicho compromiso se podrá ver EN VIVO por TV y GRATIS en la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, la nueva plataforma de Caracol Televisión y en este portal, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

james Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos, jugadores de la Selección Colombia. Getty

La previa de este encuentro irá desde las 5:30 de la tarde, mientras que el balón rodará en el Monumental de Maturín una hora después, es decir, a las 6:30 p.m. ¡Prográmese y no se pierda Venezuela vs. Colombia!



¿Cómo llega Venezuela para enfrentar a Colombia?

Por el lado del conjunto venezolano suman 18 enteros y son séptimos, un triunfo sobre la 'amarilla' los dejará en el repechaje.

"No hay partido fácil en las Eliminatorias, pero siempre con Colombia es un partido bonito, complicado. Nosotros tenemos la clasificación prácticamente en ese partido y nos vamos a jugar todo", esas fueron las palabras de Carlos Vivas, defensor de la Selección Venezuela y de La Equidad en charla exclusiva con Gol Caracol.

A su vez, el zaguero que ha estado en el proceso de Fernando Batista complementó que "hoy en día estamos a punto de clasificar al Mundial, ya no somos la Venezuela de antes, lo hemos demostrado. Estamos para eso, para empezar a dar la cara, para que no nos vean más como una selección débil, sino como una selección fuerte y es lo que nosotros vamos a hacer".

Venezuela y Colombia se enfrentan este martes en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026. Fotos: AFP