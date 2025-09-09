Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / A qué hora juega HOY Colombia vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas

A qué hora juega HOY Colombia vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas

HOY la Selección Colombia juega frente a la 'Vinotinto' por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas. ¡Prográmese y no se pierda este duelo EN VIVO por Gol Caracol y Ditu!

Por: Gol Caracol
Actualizado: septiembre 09, 2025 05:51 a. m.
La Selección Colombia se enfrenta a Venezuela por la fecha 18 de las Eliminatorias al Mundial 2026.
