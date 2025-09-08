Publicidad

Gol Caracol
Exclusivo

"Ya no somos la Venezuela de antes"; mensaje claro para la Selección Colombia

Desde la Selección Venezuela advirtieron a James Rodríguez, Luis Díaz y todos en Selección Colombia para el importante partido en Eliminatorias. Un jugador de la 'Vinotinto' habló con Gol Caracol.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: septiembre 08, 2025 05:38 p. m.
Venezuela y Colombia se enfrentan este martes en la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026.
Fotos: AFP