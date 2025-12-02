Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Daniel Muñoz le harían 'jaque' en Crystal Palace; contundente decisión ya preocupa

A Daniel Muñoz le harían 'jaque' en Crystal Palace; contundente decisión ya preocupa

El futbolista antioqueño, quien es actual figura en el Crystal Palace, da de qué hablar en territorio inglés por contundente decisión que habrían tomado en la dirigencia del club.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 2 de dic, 2025
Daniel Muñoz, lateral colombiano que milita en el Crystal Palace.
Daniel Muñoz, lateral colombiano que milita en el Crystal Palace.
