A Daniel Muñoz le harían 'jaque' en Crystal Palace; contundente decisión ya preocupa

Con un nuevo mercado de transferencias casi que a la vuelta de la esquina, varios equipos ya planean sus movimientos, pensando en lo que será la segunda parte de la temporada. Y justamente, uno de los nombres que ‘suena’ por estos días es Daniel Muñoz, actual figura del Crystal Place.

No obstante, diferente a lo que ha sucedido en el último tiempo, en el que se le ha relacionado al colombiano con varios gigantes del fútbol europeo; ahora, desde territorio inglés informan que al lateral paisa le traerían una competencia directa para dicha posición en el cuadro londinense.

Teniendo en cuenta que Muñoz es titular indiscutible en las ‘águilas’ y, además, figura indiscutible desde su llegada a Londres; evidentemente, de ser ciertos estos rumores, a Daniel le llegaría competencia directa y desde el Bayern Múnich, así como lo informó el periodista Sacha Tavolieri.

“¡El Crystal Palace ha presentado una oferta concreta al Bayern de Múnich por Sacha Boey! En contacto directo con el director deportivo del Bayern, Christoph Freund, Oliver Glasner siente especial predilección por el lateral derecho francés”, se lee inicialmente en la publicación de dicho periodista, realizada en ‘Sky Sports’.



Sumado a eso, en el portal británico revelaron varios detalles de las razones por las cuales el futbolista podría terminar aceptando esta tentadora oferta del cuadro inglés, que ya se prepara el próximo mercado de fichajes.

“Tras haber tenido dificultades para conseguir minutos de juego en Baviera, Boey ya ha manifestado su disposición a regresar a la Premier League", complementó el periodista Sacha Tavolieri, en ‘Sky Sports’.

