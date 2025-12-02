"En Nacional me tocó menos tiempo y no tuve los plazos para que se viera mi trabajo"

Era un secreto a voces que Pablo Repetto era el elegido para tomar las riendas de Independiente Santa Fe, club que quedó sin opciones de defender el título de la Liga BetPlay II-2025 obtenido en el primer semestre, tras la eliminación del fin de semana pasado ante la derrota con Tolima (1-0).

Este martes 2 de diciembre fue oficializada la llegada del entrenador uruguayo al conjunto ‘cardenal’, con el gran objetivo de hacer una gran presentación en la Copa Libertadores 2026.

“Estoy muy contento de llegar a un grande de Colombia y de América”

Pablo Repetto, nuevo director técnico de Independiente Santa Fe Twitter de Santa Fe

Durante la rueda de prensa de su presentación, Pablo Repetto se mostró satisfecho por el nuevo reto en su carrera como entrenador.



“Estoy lleno de ganas, muy contento de llegar a un equipo como Santa Fe, que es grande de Colombia, de América, y con el cuerpo técnico estamos muy motivados. Tenemos que hacer un equipo competitivo para todo lo que nos toque jugar”, dijo inicialmente Repetto.

Sin embargo, más allá de sus palabras de agradecimiento, el charrúa dejó un recado para Atlético Nacional, su último equipo, en el que tuvo un breve paso.

“Me ha tocado de todo. No es normal estar cuatro años en dos equipos como me tocó en Liga de Quito e Independiente del Valle; tampoco es normal como me tocó en Nacional, donde tuve menos tiempo y no tuve los plazos para que se viera mi trabajo. Pero hablar de lo que pasó en Nacional queda como una historia de mi experiencia como entrenador”.

Otras declaraciones de Pablo Repetto

“Cuando llegas a un equipo con historia hay que apuntar a todo, no sólo fijarse en un torneo. En la medida en que nosotros vayamos ilusionando, podemos tomar una decisión (prioridad a la Copa Libertadores), pero vamos con el máximo para cumplir todos los objetivos en 2026”.

Y agregó: “Después de mi salida de Nacional, decidí con mi familia tomarme un tiempo que me sirvió para hacer un análisis de todo lo que pasó, de las cosas buenas para mantener y de lo que hay que mejorar, porque en esta profesión estamos constantemente aprendiendo”.

Repetto firmó contrato con Independiente Santa Fe hasta diciembre de 2026. Comenzará a trabajar como entrenador en propiedad a partir del próximo 9 de diciembre.