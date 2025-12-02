Pablo Repetto ya es nuevo técnico de Santa Fe; "ojalá podamos cumplir los sueños, estar a la altura"

La incertidumbre en el banquillo de Independiente Santa Fe ha llegado a su fin, luego de que en un importante tramo de la Liga II del fútbol colombiano se encargó Francisco López, ante la ida de Jorge Bava a Cerro Porteño, de Paraguay, a mitad de la competencia. En una rueda de prensa celebrada este martes en el estadio El Campín, la casa del equipo 'cardenal', el uruguayo Pablo Repetto fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico del club bogotano.

Repetto llega con la misión de reestructurar el plantel y devolverle a Santa Fe el protagonismo en la temporada 2026, en la que tendrá como reto la participación en la Copa Libertadores de América, en su calidad de campeón del primer semestre de este año.

Junto al entrenador estuvo presente Eduardo Méndez, presidente del tradicional equipo bogotano, quien fue el gestor de la negociación y el encargado de darle la apertura al contacto con los periodistas. "Creemos que hemos hecho una muy buena selección y confiamos en que el profesor sabrá armar el equipo. Esperamos que dentro de muy poco tiempo pueda darnos las alegrías que queremos", expresó el dirigente del cuadro bogotano de entrada.

"Agradecer a los directivos por estar en unos equipos más grandes de América, ojalá que podamos con el cuerpo médico, devolverle la distinción del primer lugar, queremos lograr objetivos importantes, esperemos estar a la altura de lo que es este club y que podamos cumplir los sueños que tienen todos los hinchas", expresó Repetto inicialmente.



Además de eso, también se refirió al legado de los entrenadores uruguayos en el tradicional equipo 'cardenal'. "Llegó un equipo que tiene una historia grande a nivel nacional como internacional con técnicos uruguayos con gran historia como Gerardo Peluso también lo hizo Pablo (Peirano) y Jorge (Bava) que dejó una huella con un título y espero que nosotros podamos seguir ese legado y lograr cosas importantes es un orgullo y una satisfacción estar aquí".

