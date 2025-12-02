Síguenos en:
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Pablo Repetto ya es nuevo técnico de Santa Fe; "ojalá podamos cumplir los sueños, estar a la altura"

Pablo Repetto ya es nuevo técnico de Santa Fe; "ojalá podamos cumplir los sueños, estar a la altura"

Pablo Repetto fue presentado de manera oficial como entrenador de Santa Fe, que en 2026 tendrá el retor de representar a Colombia en la Copa Libertadores.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 2 de dic, 2025
Pablo Repetto, nuevo director técnico de Independiente Santa Fe
