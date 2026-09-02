A Daniel Muñoz no lo dejó ir Crystal Palace sin reconocer su importancia; imágenes que valen oro

En el Crystal Palace no todo es tristeza y nostalgia por el adiós de uno de sus futbolistas más importantes. Más bien, en redes también aprovecharon para hacer emotivo homenaje a Daniel Muñoz, quien fue una de las piezas claves en la consecución de tres títulos durante su etapa por el cuadro londinense.

Y es que, el colombiano fue parte de varias gestas históricas en la institución, tales como la consecución de la Community Shield, la FA Cup y la Conference League.

"Historia hecha. Ha sido un placer", citó el Crystal Palace en sus cuentas oficiales de redes sociales, junto a las fotografías del antioqueño levantando los tres títulos en mención; haciendo referencia a su legado que dejó en el cuadro londinense, tras su despedida definitiva del equipo en este mercado de fichajes.

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FA Cup 2024/25



Para dicha temporada, el cuadro de Londres dio la gran sorpresa en el fútbol inglés, luego de vencer sorpresivamente al Manchester City en la gran final de la FA Cup. El único gol del encuentro lo marcó Eberechi Eze.

History made. It's been a pleasure. ❤️💙 pic.twitter.com/dep48AtaIx — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 31, 2026

Aquel partido, disputado el 17 de mayo de 2025; Daniel ,Muñoz hizo parte del onceno inicial de Crystal Palace, siendo una de las armas principales en defensa, teniendo en cuenta que la mayor parte del encuentro las 'águilas' tuvieron que sostener la ventaja mínima en el marcador.

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Community Shield 2025/26

Después de coronarse campeón en la FA Cup; el cuadro londinense inició la temporada pasada enfrentando a Liverpool, para definir al supercampeón de Inglaterra.

El encuentro fue completamente parejo de inicio a fin; tanto, que en el tiempo regular el juego terminó 2-2; misma razón por la que el trofeo se definió desde la pena máxima, en donde el Crystal Palace se hizo fuerte y ganó con un resultado definitivo de 3-2, para coronarse campeón de la Community Shield, dando un nuevo 'batacazo' a otro de los clubes grandes de Europa.

En aquel 10 de agosto de 2025, Daniel Muñoz fue titular con las 'águilas', disputando todo el encuentro y siendo fundamental, tanto en ataque como en defensa.

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Conference League 2025/26

En la más reciente temporada; el colombiano nuevamente hizo historia en el Crystal Palace, coronándose campeón de la Conference League, luego de vencer a un difícil Rayo Vallecano, que hasta el último minuto soñó con levantar el título europeo.

Daniel Muñoz con el Crystal Palace - Foto: AFP

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Al final, un tanto de Jean-Philippe Mateta a los 51 minutos fue suficiente para que los de Londres se coronaran campeones, con Daniel Muñoz como titular.