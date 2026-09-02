Síguenos en:
Tendencias:
LIONEL MESSI
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Daniel Muñoz no lo dejó ir Crystal Palace sin reconocer su importancia; imágenes que valen oro

A Daniel Muñoz no lo dejó ir Crystal Palace sin reconocer su importancia; imágenes que valen oro

En el cuadro londinense no se olvidaron del colombiano y le dedicaron emotivo posteo en redes, tras su salida con rumbo hacia el Nottingham Forest.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 2 de sept, 2026
Comparta en:
Daniel Muñoz en uno de los partidos del Crystal Palace.
Daniel Muñoz en uno de los partidos del Crystal Palace.
Getty

En el Crystal Palace no todo es tristeza y nostalgia por el adiós de uno de sus futbolistas más importantes. Más bien, en redes también aprovecharon para hacer emotivo homenaje a Daniel Muñoz, quien fue una de las piezas claves en la consecución de tres títulos durante su etapa por el cuadro londinense.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Y es que, el colombiano fue parte de varias gestas históricas en la institución, tales como la consecución de la Community Shield, la FA Cup y la Conference League.

José Enamorado, futbolista colombiano que actualmente juega en Gremio.
Colombianos en el exterior

A José Enamorado lo estafaron en Brasil; giró millonada a hombre que se hizo pasar por DT de Gremio

Miguel Borja festejando anotación con Al Wasl, por la liga de Emiratos Árabes.
Colombianos en el exterior

A Miguel Ángel Borja y 'compañía' les llegaría figura desde Europa, al América de México

Últimas noticias

Luis Díaz junto a sus compañeros de Bayern Múnich en el duelo de fogueo contra Aston Villa.
Colombianos en el exterior

A qué hora juega HOY Bayern Múnich, de Luis Díaz, vs. VfL Osnabrück y dónde ver EN VIVO

Johan Mojica fue gran figura con Getafe frente al Partizán en juego de 'play-offs' de la Europa League.
Colombianos en el exterior

A Johan Mojica le ponen el 'ojo' en España; se prevee compleja temporada con el Getafe

"Historia hecha. Ha sido un placer", citó el Crystal Palace en sus cuentas oficiales de redes sociales, junto a las fotografías del antioqueño levantando los tres títulos en mención; haciendo referencia a su legado que dejó en el cuadro londinense, tras su despedida definitiva del equipo en este mercado de fichajes.

Publicidad

FA Cup 2024/25

Para dicha temporada, el cuadro de Londres dio la gran sorpresa en el fútbol inglés, luego de vencer sorpresivamente al Manchester City en la gran final de la FA Cup. El único gol del encuentro lo marcó Eberechi Eze.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Aquel partido, disputado el 17 de mayo de 2025; Daniel ,Muñoz hizo parte del onceno inicial de Crystal Palace, siendo una de las armas principales en defensa, teniendo en cuenta que la mayor parte del encuentro las 'águilas' tuvieron que sostener la ventaja mínima en el marcador.

Publicidad

Community Shield 2025/26

Después de coronarse campeón en la FA Cup; el cuadro londinense inició la temporada pasada enfrentando a Liverpool, para definir al supercampeón de Inglaterra.

El encuentro fue completamente parejo de inicio a fin; tanto, que en el tiempo regular el juego terminó 2-2; misma razón por la que el trofeo se definió desde la pena máxima, en donde el Crystal Palace se hizo fuerte y ganó con un resultado definitivo de 3-2, para coronarse campeón de la Community Shield, dando un nuevo 'batacazo' a otro de los clubes grandes de Europa.

En aquel 10 de agosto de 2025, Daniel Muñoz fue titular con las 'águilas', disputando todo el encuentro y siendo fundamental, tanto en ataque como en defensa.

Publicidad

Conference League 2025/26

En la más reciente temporada; el colombiano nuevamente hizo historia en el Crystal Palace, coronándose campeón de la Conference League, luego de vencer a un difícil Rayo Vallecano, que hasta el último minuto soñó con levantar el título europeo.

Daniel Muñoz Crystal Palace
Daniel Muñoz con el Crystal Palace - Foto:
AFP

Publicidad

Al final, un tanto de Jean-Philippe Mateta a los 51 minutos fue suficiente para que los de Londres se coronaran campeones, con Daniel Muñoz como titular.

Relacionados

Daniel Muñoz

Crystal Palace

Publicidad

Publicidad

Publicidad