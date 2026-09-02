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Gol Caracol  / Tiger Woods y el fuerte castigo que recibió de la justicia por conducir ebrio

Tiger Woods y el fuerte castigo que recibió de la justicia por conducir ebrio

Conozca los detalles de la audiencia que determinó las estrictas medidas y restricciones que Tiger Woods, ex numero uno, deberá cumplir estrictamente a partir de ahora.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Tiger Woods
Tiger Woods; jugador de golf
AFP

La superestrella del golf Tiger Woods se declaró culpable este miércoles de cargos de conducción descuidada y temeraria derivados de un accidente de auto en Florida ocurrido en marzo, lo que le permite evitar una pena mayor.

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Woods tendrá su licencia de conducir suspendida por cinco años, según los términos de un acuerdo de culpabilidad que retiró el cargo más grave de conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.

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"Si por cualquier motivo llegara a conducir, volvería inmediatamente a la cárcel", le dijo el juez Darren Steele durante una breve audiencia en el Tribunal del Condado de Martin, en Stuart, Florida.

Tiger Woods, superestrella del golf.
Tiger Woods, superestrella del golf.
AFP

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El ganador de 15 títulos de Grand Slam se vio involucrado en un accidente en marzo, cuando el vehículo que conducía chocó contra un remolque tirado por una camioneta cerca de su residencia en Jupiter Island, Florida.

De acuerdo con las autoridades, los agentes que acudieron al lugar concluyeron que Woods se encontraba bajo los efectos de sustancias y hallaron en su poder medicamentos analgésicos opioides.

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Inicialmente, el ex número uno mundial se declaró inocente de los cargos menores de conducir bajo la influencia de sustancias causando daños a la propiedad y de negarse a someterse a una prueba legal.

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Woods explicó a los investigadores que estaba mirando su teléfono móvil y cambiando de emisora de radio cuando ocurrió el choque.

Días después del incidente, anunció que se apartaría temporalmente de la actividad pública para someterse a tratamiento y concentrarse en su recuperación.

Posteriormente, un juez le autorizó viajar al extranjero para ingresar en un centro especializado, presuntamente ubicado en Suiza.

Woods reapareció públicamente en junio durante el Travelers Championship del PGA Tour.

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Un mes más tarde, la justicia autorizó a los fiscales examinar tanto los registros hospitalarios vinculados a su tratamiento como la documentación relacionada con los medicamentos que le habían sido recetados.

La información, sin embargo, quedó restringida a los fiscales, investigadores y expertos designados para el caso, además del equipo legal del golfista.

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A lo largo de los últimos años, Woods se ha sometido a múltiples operaciones de espalda y a varias intervenciones quirúrgicas en las piernas, consecuencia de las graves lesiones sufridas en otro accidente automovilístico ocurrido en California en 2021

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