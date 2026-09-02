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Gol Caracol  / La UEFA y un detalle para los jugadores debutantes en la Champions League 2026-27

La UEFA y un detalle para los jugadores debutantes en la Champions League 2026-27

Este miércoles, la UEFA compartió en redes sociales el fino detalle que tendrá los futbolistas que jueguen por primera vez la Champions League esta temporada.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de sept, 2026
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Parche Champions League
Parche que usaran los debutantes de la Champions League
@ChampionsLeague en X

Los futbolistas que jueguen su primer partido en la Liga de Campeones 2026-2027 lucirán un parche debut de la competición, que figurará integrado en el escudo, 'Starball', de la misma en la manga de su camiseta para conmemorar el momento.

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La UEFA presentó este miércoles este distintivo, también para los jugadores que actúen como suplentes, y que es una nueva iniciativa de la UEFA y UC3, en colaboración con la firma Topps, para reconocer a los debutantes.

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Después del primer partido en 'Champions' de un jugador, el distintivo parche azul que lo identifica como tal se retirará de la camiseta usada en el encuentro.

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Se certificará y se empaquetará de forma segura, acompañado de un Certificado de Autenticidad antes de ser transferido a Topps, que lo integrará en una carta coleccionable, como producto de la Liga de Campeones, firmada por el jugador.

Este proceso está diseñado para proteger la procedencia e integridad de cada parche desde el momento en que se desprende de la camiseta del jugador hasta su inclusión en el producto final.

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