Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Daniel Muñoz y Jefferson Lerma se les complicó la Navidad; tendrán duro reto con el Crystal Palace

A Daniel Muñoz y Jefferson Lerma se les complicó la Navidad; tendrán duro reto con el Crystal Palace

Este lunes, el Crystal Palace, equipo de los colombianos Muñoz y Lerma, recibió una noticia que afecta los planes de los jugadores para la época de noche buena. ¡Vea de qué se trata!

Por: EFE
Actualizado: 3 de nov, 2025
Comparta en:
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos del Crystal Palace, en un partido de Premier League
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos del Crystal Palace, en un partido de Premier League
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad