A Daniel Muñoz y Jefferson Lerma se les complicó la Navidad; tendrán duro reto con el Crystal Palace

El Arsenal-Crystal Palace de cuartos de final de la Copa de la Liga finalmente se jugará el 23 de diciembre en lugar del 16 del mismo mes para evitar que el Palace tenga que hacer frente a cinco partidos en diez días.

El Palace se tiene que medir al Shelbourne en la Liga Conferencia el 11 de diciembre, tres días después al Manchester City en la Premier League, el 18 de diciembre al KuPs en la competición europea y el 21 de diciembre al Leeds United en la Premier, por lo que pidió que el encuentro ante el Arsenal, en lugar de jugarse el 16, se disputara el 23.

Pese a que los 'gunners' se opusieron, finalmente tendrán que jugar dos días antes de navidad y dos después de enfrentarse al Everton en la Premier League.

Los de Mikel Arteta jugarán el 21 de diciembre frente al Everton, el 23 contra el Palace por un puesto en las semifinales de la Copa de la Liga y el 27 de diciembre contra el Brighton & Hove Albion de nuevo en competición liguera.

Próximo partido del Crystal Palace

El próximo juego de 'las águilas' será este jueves 6 de noviembre a las 3:00 p.m. contra el AZ Alkmaar de Países Bajos en su estadio Selhurst Park por la tercera fecha de la fase de liga de la Conference League. Días después volverá a tener acción en la Premier League, enfrentando al Brighton en condición de local, en busca de una victoria que le permita subir de la novena posición en la que se encuentran, con 16 puntos.