Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En Argentina sentencian a Miguel Borja; "¿Por qué sigue jugando? ¿No era que se iba a fin de año?"

En Argentina sentencian a Miguel Borja; "¿Por qué sigue jugando? ¿No era que se iba a fin de año?"

Luego de una nueva derrota de River en la liga argentina; uno de los principales señalados fue Miguel Borja, quien falló el penal del empate en el último minuto y no generó mayor peligro en el juego.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 3 de nov, 2025
Comparta en:
Miguel Borja, antes de patear el penal frente a Gimnasia
Miguel Borja, antes de patear el penal frente a Gimnasia
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad