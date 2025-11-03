En Argentina sentencian a Miguel Borja; "¿Por qué sigue jugando? ¿No era que se iba a fin de año?"

La derrota 1-0 de River Plate en el Estadio Monumental frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, en la liga argentina, expuso de manera cruda el difícil momento que atraviesa el equipo 'millonario'. Más allá del resultado colectivo, la actuación individual de Miguel Borja se convirtió en uno de los temas principales de los medios argentinos.

En su análisis acostumbrado del desempeño de cada uno de los jugadores en los partidos de River, el medio TyC Sports le dio con todo al delantero. Su nota fue un rotundo 1. Esta calificación, una de las más bajas de todo el plantel, no solo refleja un bajo desempeño, sino la nula incidencia del colombiano en el desarrollo del juego. El análisis de TyC Sports apuntó directamente a la intrascendencia de Borja desde su ingreso al campo. "¿Por qué sigue jugando? ¿No era que se iba a fin de año? Nada en el partido, y cuando había que empatar un partido, luego del insólito penal y escandaloso descuento dado por el árbitro, erró, para variar. Que Borja siga jugando en River explica mucho de este presente absolutamente desorientado"

La crítica más contundente y objetiva hacia su rendimiento se materializó en el epílogo del encuentro. Con el marcador 0-1 en contra, River tuvo una inmejorable oportunidad para salvar al menos un punto: un penal sancionado en el tiempo de descuento. Miguel Borja asumió la responsabilidad de la ejecución, pero su remate fue atajado de manera notable por el arquero Nelson Insfrán.

Este fallo desde los doce pasos no fue un simple error de definición; fue el culmen de una jornada para el olvido. En el momento más crítico y con la presión de igualar el partido, Borja no pudo capitalizar la chance, perdiendo la oportunidad de ser el héroe de su equipo.

Por otro lado, La Página Millonaria, medio partidario del club, no se quedó atrás y también fue duro con el rendimiento del exdelantero del Junior. "Conectó un cabezazo que se fue desviado y nada más. Se estacionó en el área para tratar de capturar cualquier centro o pelota perdida en medio del desorden. Se atolondró las pocas veces que le llegó el balón a los pies y, como de costumbre, decidió mal. Le atajaron un penal inventado en la última del partido. Fin de ciclo", fue lo que dijeron en su análisis.

Este cuestionamiento de la prensa sobre su aporte actual y su continuidad en el club fue una consecuencia directa de actuaciones como la de este sábado, donde el 'colibrí' quedó a deber en todos los aspectos del juego, por lo que si quiere cambiar su imagen deberá comenzar a pagar con goles y buenas actuaciones en los partidos. Borja tendrá una nueva oportunidad de acallar las críticas contra él, este domingo en el Superclásico contra Boca Juniors en la Bombonera, en un duelo que será clave para las aspiraciones del conjunto de la 'banda cruzada' de clasificar a la próxima Copa Libertadores.