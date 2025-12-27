A Falcao lo pillaron en país sudamericano, y hay pistas de su futuro; inesperado video

Falcao García ha estado alejado de las canchas desde mitad de año cuando cerró su participación con Millonarios, el equipo del que es hincha y con el que desafortunadamente no pudo conseguir el título del fútbol colombiano, a pesar de varios goles suyos que fueron importantes en sus dos semestres con los ‘embajadores’.

Pero en los recientes días hay rumores que involucran al jugador colombiano con equipos en Argentina, una liga que ya conoce por su exitoso paso en sus inicios, en River Plate. Y en las últimas horas salió un video que podría dar luces de lo que le esperaría para el próximo año.



Falcao García, con su familia en Argentina

El influencer venezolano Morgan Mirabal fue el encargado de publicar un video en sus redes sociales, que superan el millón de seguidores, cuando se encontró al reconocido futbolista colombiano en las Cataratas del Iguazú.

“Tú te parece a Falcao” le dijo el creador de contenido, a lo que llegó la respuesta positiva del ‘Tigre’. “Sí, yo soy”. La charla no terminó ahí y el venezolano le expresó lo siguiente: “qué genio brother, mucho gusto, ¿habías venido a las cataratas, trajiste a tu familia?”.

El delantero samario asentó y le dijo “sí señor, si había venido”, algo que sorprendió a Morgan Mirabal, quien se despidió y mientras seguía grabándose a él mismo mostró la emoción de encontrarse a un futbolista de nivel mundial.



Publicidad

“Inesperado encontrarte acá, qué loco, es Falcao, en las Cataratas de Iguazú”, fueron las palabras con las que el influencer cerró su video, que en su cuenta de Instagram ya tiene más de un millón de visitas y donde se vio al 'Tigre' junto a su esposa, sus hijos y allegados disfrutando de ese reconocido y natural lugar en el cono sur del continente.



Falcao García, con opciones de jugar en Sudamérica en 2026

Y este video del delantero colombiano, que se ha viralizado rápidamente, ha hecho incrementar los rumores que lo ponen de nuevo en el fútbol argentino, con Gimnasia y Esgrima de La Plata y Tigre sonando fuertemente como posibles destinos del máximo goleador de la Selección Colombia.

Además, extraoficialmente se habla que el deseo de Falcao García sería volver a las canchas ya sea en el balompié argentino, que ya conoce, o sino en México, donde los colombianos están teniendo mucho protagonismo.