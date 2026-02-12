¿Por qué James Rodríguez es, sin jugar, el futbolista más importante de la historia del Minnesota?

James Rodríguez fue presentado como toda una estrella en el Minnesota United, algo que ha causado impacto en la MLS y de paso expectativa, tal y como le comenta a Gol Caracol el periodista de 'The Athletic', Felipe Cárdenas, quien en una charla con este portal se refirió a lo que genera la llegada del capitán de la Selección Colombia al fútbol norteamericano.

"Su llegada es la noticia más importante de la pretemporada de la MLS, pero también la noticia más inesperada", detalló de entrada el citado comunicador, quien entrevistó de manera exclusiva al mediocampista cucuteño, de quien resaltó que "por muchos años ha estado ligado a esta liga, pero a mercados más grandes, como Miami, los dos equipos de Nueva York y Los Ángeles. Uno esperaría que un jugador con una presencia tan global llegara a unos mercados mucho más populares, pero no se dio así".

De paso, comentó sobre el club al que llega "es un proyecto que tiene apenas 10 años de vida, así que es un equipo joven que piensa que puede aprovechar estos seis meses con la calidad de James, el liderazgo, para cambiar el rumbo del equipo, que ha llegado a semifinales de conferencia los últimos dos años".



Acá más declaraciones sobre el fichaje de James Rodríguez a la MLS

*El impacto de James en Estados Unidos

"El impacto que podría tener James será importante. Es un hombre a nivel global, súper importante; es una superestrella y, siempre que llegan jugadores de ese perfil a esta liga, hay una expectativa e impacto tanto en lo deportivo como en lo comercial. Va a vender muchas camisetas del Minnesota United y, cuando el equipo viaja, yo te aseguro que habrá muchos hinchas colombianos yendo a esos estadios para verlo. No se puede comparar con lo de Lionel Messi, porque es Messi y porque firmó un contrato a largo plazo. James llega con un contrato de seis meses, con una opción de extenderlo por un año, y eso hará difícil poder medir el impacto que va a tener el jugador".

*Forma de juego del Minnesota United, ¿le conviene?

"James fue muy claro en su conferencia de prensa y también en mi entrevista, y dijo que es capaz de adaptarse a cualquier situación deportiva, que lo hará. El Minnesota United es un equipo que en los últimos años fue de los que menos tuvo el balón, que no dominó la posesión, pero es sólido en lo defensivo, muy efectivo en balón parado, y eso es importante al contratar a James. Pero deberá cambiar un poco su filosofía, aunque el director deportivo dijo que pueden cambiar, pero tampoco quieren transformarlo por un solo jugador. Sin embargo, nunca han tenido un jugador del nivel de James y pienso que habrá cosas tácticas que van a tener que acordar para que James tenga un impacto importante".



James Rodríguez es nuevo jugador del Minnesota United. X de @MNUFC

Publicidad

*El recibimiento de la hinchada en Estados Unidos

"La hinchada del Minnesota United siempre llena el estadio los fines de semana y es consciente del tipo de equipo que tiene, que no es vistoso, pero con la llegada de James habrá más expectativa por ver si pueden cambiar el estilo de juego. James estará en el centro de todo, obviamente, y se espera mucho de él por ser el jugador, lejos, pero muy lejos, más importante en la historia del club".

*Objetivos del Minnesota United

"Los objetivos del club son dar un paso más. Han llegado a semifinales, a un paso de la MLS Cup, que es la final. Aunque defienden mucho en bloque bajo, han sabido cómo ganar partidos, acumular puntos y cómo ganar en los playoffs, que son americanos, con series de tres partidos y luego a un solo partido; no es ida y vuelta como antes. Con James se espera que puedan evolucionar en la parte deportiva y que sea la pieza clave para llegar a la final".

Publicidad

*James Rodríguez sabe que debe llegar bien al Mundial 2026

"Durante la conversación con James lo encontré muy motivado y con ganas de triunfar en Estados Unidos. Él mismo dijo que no puede fallar, porque es un año de Mundial; la Copa del Mundo es acá, en USA, México y Canadá, así que los ojos están puestos aquí. Admitió que tiene una frustración con la cobertura de la prensa colombiana, que cambia mucho las cosas que dicen, pero ha podido aceptar las críticas. Es parte de su motivación cuando juega con la Selección Colombia: esa gente que lo quiere criticar, que quizá piensa que ha tomado decisiones incorrectas en su carrera a nivel de club, pero que no es su “Last Dance”, que quiere triunfar en la MLS y seguir escribiendo historia. Se viene un año importante para James".