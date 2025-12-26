Falcao García despertó el interés de tres nuevos equipos; lo buscan desde Argentina y Ecuador

El planeta fútbol está muy pendiente a lo que será el próximo destino deportivo de Falcao García, quien tras terminar su vínculo contractual con Millonarios está en la búsqueda de un nuevo reto para el 2026.

El mismo delantero samario reconoció recientemente que no piensa en el retiro. A sus 39 años, el 'Tigre' va por más: "Quiero jugar, voy a jugar, no sé donde", esas fueron las palabras que pronunció el exAtlético de Madrid en entrevista con 'Espn', en lo que fue el partido de despedida de Mario Alberto Yepes, el pasado 20 de diciembre, en el Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.

Ahora se reportan novedades sobre García Zárate. El artillero samario habría despertado el interés de tres nuevos equipos, así lo informan en los medios internacionales: lo estarían buscando desde Argentina y Ecuador. Fue ofrecido a un club.

Según informó Isaac Castro en su cuenta en 'X', hay das escuadras de la nación del tango que le siguen los pasos a Falcao, incluso una de ellas ya abrió conversación con el máximo artillero de la Selección Colombia y hasta enviado una propuesta.



"Radamel Falcao fue ofrecido a Tigre, entre otros equipos. El club ya abrió diálogo con el jugador e hizo una oferta", dijo en primera instancia Castro. Pero a su vez indicó que "Gimnasia y Esgrima de la Plata también está interesado" y reiteró que Falcao "quiere jugar en Argentina o en el fútbol mexicano".

Desde Ecuador lo quiere uno de los 'grandes'

De otro lado, en la cuenta de 'InfoAzul' en 'X' y que sigue la actualidad del Emelec, precisaron que hay interés de fichar al exMónaco y Porto para el 2026.

"A pesar de aún no tener arreglado el tema de prohibiciones en FIFA, hay un interés real por parte de la directiva azul para contratar a Radamel Falcao", se leyó. A continuación agregaron que "existen acercamientos por parte de la directiva azul y desde el entorno del jugador analizan la propuesta; el jugador ha declarado que él quiere seguir jugando".

Así las cosas, solo queda esperar en cómo transcurren estos rumores del mercado de pases, y si finalmente Falcao García anuncia el equipo en el que jugará para el 2026.