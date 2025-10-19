A James Rodríguez lo 'apretarán' en León: "Les enseñaré que perdimos por dos desatenciones"

En una nueva jornada de la Liga MX, León de Guanajuato perdió 2-0 en su visita al Santos Laguna, en un partido en el que dilapidaron varias opciones de gol y en el que James Rodríguez estuvo muy activo en ataque. Tan pronto culminaron las acciones, Ignacio Ambriz, DT de 'La Fiera', analizó el juego y realizó contundentes reflexiones.

De entrada, el estratega argumentó por qué perdieron los tres puntos ante los 'laguneros'. “Fue un partido muy parejo, pero si buscamos cuál fue la referencia fue que nos hacen dos goles a pelota parada”, sentenció.

Eso sí, para Ambriz no todo fue negativo y quedó satisfecho por lo que mostró León en ciertos momentos del encuentro. "En general me deja buenas sensaciones, pero cuando no ganas te empiezas a flagelar, analizado qué hicimos bien o qué hicimos mal, pero me queda levantarle el ánimo al equipo, ya que jugamos el miércoles”, agregó.

El ritmo de la Liga MX es frenético, se viene un partido complicado en casa y el entrenador quiere apretar tuercas para no perder por las mismas falencias. “Siempre quieres mejorar en todos los aspectos y más cuando pierdes, más cuando el ánimo no está, el ánimo es el que me tengo que poner las pilas para levantárselos, saber que en pocos días enfrentamos al Atlas, enseñarles que por dos desatenciones nos hacen dos goles y bueno dentro de todo no fuimos tan contundentes y bueno es trabajar todo, apenas llevo tres semanas los voy conociendo y me van entendiendo”, reflexionó.



Por último, Ambriz reconoció lo hecho por el arquero de Santos Laguna, Carlos Acevedo. “Gracias a su trabajo y a sus actuaciones se ha colado por ahí a Selección y del partido puedo decir que sabíamos que con pelota parada hacían jugadas de peligro, creo que en esa zona la gente se desubicó y Amione (Bruno) entró bien, nos hacen dos goles muy parecidos”, concluyó.