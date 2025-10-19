A Kevin Mier y Willer Ditta los 'castigaron' en Cruz Azul: "Se confiaron y perdieron el vuelo"

El argentino Nicolás Larcamón, entrenador del Cruz Azul del fútbol mexicano, relevó este sábado que los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta, dos de sus titulares habituales, se quedaron en el banquillo ante el América porque no regresaron a tiempo luego de jugar con la Selección Colombia en la fecha FIFA.

"Se confiaron, perdieron el vuelo y se perdieron dos de los tres entrenamientos de la semana; no fue una medida disciplinaria, sino una manera coherente de actuar para la confianza que tengo en todo el equipo", dijo el técnico luego del triunfo de su equipo 2-1 sobre América en la decimotercera jornada del Apertura.

Kevin Mier, arquero de Cruz Azul Foto: X/ @CruzAzul

Mier y Ditta fueron convocados por su selección para los juegos amistosos de la pasada fecha FIFA, en la que Colombia goleó 4-0 a México, el sábado pasado, y en el empate 0-0 ante Canadá del martes anterior.



Ditta jugó los 90 minutos del primer partido y estuvo en la banca en el segundo; Mier no vio acción en ninguno.

Publicidad

Larcamón reiteró que la sorpresiva ausencia de ambos jugadores en su 11 inicial no fue un castigo.

"Kevin y Willer llevan mucho tiempo en el equipo, por lo que sólo fue por este partido, confío totalmente en ellos más allá del error que cometieron al retrasarse en su regreso, pero insisto, no fue una medida disciplinaria", señaló el estratega.

Publicidad

A pesar de la ausencia de ambos, La Máquina se impuso en un duelo en el que sólo anotaron jugadores uruguayos. El visitante se fue al frente gracias a Brian Rodríguez; el local igualó por conducto de Gabriel Fernández y en el segundo tiempo consumó la victoria con gol de su capitán Ignacio Rivero.

El antiguo estratega del Necaxa y Cruzeiro aseguró que toda decisión que toma es por el bien del equipo sin fijarse en nombres, sobre todo para un partido tan importante como es el derbi de la ciudad ante el América.

"Todos mis jugadores están preparados para jugar. Este era el partido más importante en la fase regular y lo teníamos claro. A partir del resultado y cómo se logró es muy positivo para la confianza que gana el equipo", concluyó.

Con la victoria el Cruz Azul trepó al segundo lugar del certamen en el que suma 28 puntos, producto de ocho triunfos, cuatro empates y sólo una derrota.

Publicidad

En la decimocuarta jornada del Apertura, La Máquina visitará al Necaxa el próximo martes.