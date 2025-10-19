Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  /  A Kevin Mier y Willer Ditta los 'castigaron' en Cruz Azul: "Se confiaron y perdieron el vuelo"

A Kevin Mier y Willer Ditta los 'castigaron' en Cruz Azul: "Se confiaron y perdieron el vuelo"

Cruz Azul venció 2-1 al América en la jornada 13 de la Liga MX con las sorpresivas ausencias de los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta.

Por: EFE
Actualizado: 19 de oct, 2025
Comparta en:
Willer Ditta y Kevin Mier en América vs. Cruz Azul.
Willer Ditta y Kevin Mier en América vs. Cruz Azul.
Hector Vivas/Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad