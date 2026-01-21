A James Rodríguez lo bajan del bus de la MLS; incertidumbre por su futuro en año del Mundial 2026

James Rodríguez es el jugador 'cafetero' más importante que en la actualidad está sin equipo y por eso ya empieza a generar preocupación, especialmente en Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, pensando en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. El '10' se sigue entrenando por su cuenta en Medellín a la espera de una oferta, sin embargo, la situación no pinta nada bien después de que en las últimas horas revelaran que fue descartado por un club de la Major League Soccer (MLS).

La información la contó el periodista norteamericano Tom Bogert. Lo que encendió aún más las alarmas fue que lo descartaron para cualquier equipo de dicha liga. "Una vez más estoy aquí para decir la línea con respecto a los rumores de James Rodríguez. No, el Austin FC no está intentando ficharlo. No hay acercamientos. No hay conversaciones. No hay ofertas. Al igual que los rumores de James y Orlando y los otros 22 clubes de la MLS con los que se le ha vinculado", sentenció.

Rodríguez Rubio siempre ha brillado con la 'tricolor' y como lo dijo alguna vez, es capaz de jugar en una sola pierna si es necesario. Por eso, para Lorenzo es una pieza clave, no obstante, la falta de minutos pesa cuando solo restan 142 días para la cita mundialista en la que Colombia se enfrentará a Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y RD Congo. De hecho, el último partido del cucuteño fue el pasado 18 de noviembre, en la victoria 3-0 sobre Australia en juego de fogueo. James anotó gol de penalti y en ese momento ya se sabía que no iba a continuar en León de Guanajuato.

En un año con 'La Fiera', el volante de 34 años hizo cinco goles y dio ocho asistencias en 30 partidos. Infortunadamente no consiguió ningún título y todo se vino abajo para él cuando la FIFA los excluyó del Mundial de Clubes por pertenecer al mismo grupo empresarial de Pachuca. El nivel de Rodríguez Rubio decayó en ese punto, producto de la desmotivación, ya que la participación en ese torneo fue el principal argumento para fichar por los esmeraldas.