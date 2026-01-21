"En el Real Madrid no tienes que ser un entrenador, tienes que gestionar los egos en el vestuario"

Gareth Bale, leyenda del Real Madrid, aseguró que para triunfar en el cuadro 'merengue' "no tienes que ser un entrenador, tienes que ser un gestor", al ser preguntado sobre la salida de Xabi Alonso del equipo blanco.

El galés, cinco veces campeón de Europa con el Real Madrid, estuvo comentando el partido entre Tottenham Hotspur y el Borussia Dortmund en la televisión británica y fue además preguntado por lo ocurrido en la escuadra madridista en las últimas semanas.

"Obviamente es un increíble entrenador, lo que hizo en el Bayer Leverkusen... Los títulos que ganó, dirigió increíblemente bien a ese equipo, pero en el Real Madrid no tienes que ser un entrenador, tienes que ser un gestor", dijo Gareth Bale en 'TNT Sports'.

Jugadores del Real Madrid en la previa del juego contra Levante por la Liga de España. X de @RealMadrid

Pero ahí no pararon las declaraciones del gales que ganó varios títulos en la 'Casa Blanca', incluyendo cinco Champions League.



"Tienes que gestionar los egos en el vestuario. Tienes que masajear los egos. No necesitas tanta táctica, porque tienes en el vestuario súper estrellas que cambian el partido en un abrir y cerra de ojos. Obviamente es un gran entrenador, pero en el Real Madrid no funciona", sostuvo el excapitán de la Selección de Gales.



Así le fue al Real Madrid en el duelo frente al Mónaco

Kylian Mbappé, con un doblete, y Vinícius Jr, con un gol y dos asistencias, fueron los líderes del Real Madrid en la victoria 6-1 ante el Mónaco, este martes en la séptima jornada de la Liga de Campeones, donde los españoles se acercan a octavos de final.

Publicidad

Con 15 puntos, el equipo merengue sube provisionalmente al segundo puesto de la clasificación de 36 equipos y dependerá de sí mismo el miércoles de la próxima semana, en Lisboa ante el Benfica en la octava y última jornada, para asegurar el pase a la siguiente ronda de forma directa, sin tener que pasar por el play-off de repesca.

Mbappé firmó los dos primeros tantos del Real Madrid (4', 26'), antes de una segunda mitad en la que Franco Mastantuono (51'), un tanto en contra de Tilo Kehrer (55'), Vinícius Jr (63') y Jude Bellingham (80') completaron la goleada, en la que el Mónaco solo pudo firmar el tanto del honor ya en el 72, por medio de Jordan Teze.