Gol Caracol  / "En el Real Madrid no tienes que ser un entrenador, tienes que gestionar los egos en el vestuario"

"En el Real Madrid no tienes que ser un entrenador, tienes que gestionar los egos en el vestuario"

Una exestrella del Real Madrid habló en las últimas horas sobre las decisiones que se han tomado en el club, incluida la salida de Xabi Alonso del banco técnico.

Por: EFE
Actualizado: 21 de ene, 2026
Editado por: Gol Caracol
Real Madrid es el club más laureado de la historia de la Champions League.
