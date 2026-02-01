A James Rodríguez lo candidatizan para llegar a millonario equipo mexicano; ya hay reacciones

El Mundial de 2026 está a menos de seis meses y hay una inmensa preocupación por la inactividad de James Rodríguez, quien actualmente se encuentra sin equipo luego de su salia de León de Guanajuato a finales del año pasado. Su último encuentro fue con la Selección Colombia en los juegos de preparación de noviembre y Néstor Lorenzo lo requiere con minutos y confianza.

Desde su despedida de 'La Fiera', son varios los rumores que han salido a la luz en la prensa sobre ofertas de la MLS, la Liga MX, Argentina, Ecuador y España. En las semanas recientes, al '10' se le vio muy activo en redes sociales entrenando por cuenta propia a la espera de definir su futuro.

Los medios saltaron de nuevo para asegurar que en la MLS no tenían intereses reales y que ni siquiera había una oferta sobre la mesa de un club. Ahora, la prensa mexicana reveló que un equipo que ya lo había buscado, reavivó su interés por el cucuteño.

"¿LES GUSTARÍA VER A JAMES EN EL AMÉRICA? James Rodríguez volvió a llamar la atención tras subir fotos entrenando solo, mientras sigue sin equipo a meses del Mundial. Con la salida de Fidalgo y Saint-Maximin, la pregunta está en el aire: ¿apoco no les gustaría verlo con el América?", fue el mensaje del portal 'MedioTiempo'.



¿LES GUSTARÍA VER A JAMES EN EL AMÉRICA? 👀🦅🇨🇴



James Rodríguez volvió a llamar la atención tras subir fotos entrenando solo, mientras sigue sin equipo a meses del Mundial.



Con la salida de Fidalgo y Saint-Maximin, la pregunta está en el aire: ¿apoco no les gustaría verlo con… pic.twitter.com/4G0RWLGF5S — MedioTiempo (@mediotiempo) February 1, 2026

El inminente fichaje de América que no hace viable la llegada de James Rodríguez

La publicación del medio mexicano generó múltiples reacciones de los internautas quienes no dan crédito al fichaje del '10' colombiano porque las 'águilas' están próximos a anunciar a Raphael Veiga, quien también es volante creativo. El futbolista de 30 años fue figura en el Palmeiras de Brasil, consiguiendo 11 títulos, entre ellos dos Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana. De hecho, el nacido en Sao Paulo ya se encuentra en territorio mexicano y se dejó ver antes los medios en el aeropuerto del DF.

De esta manera, solo queda esperar si de verdad América le hará una propuesta a James o si solo se trata de otro acercamiento, pero sin oferta real.