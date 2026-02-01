Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A James Rodríguez lo candidatizan para llegar a millonario equipo mexicano; ya hay reacciones

A James Rodríguez lo candidatizan para llegar a millonario equipo mexicano; ya hay reacciones

El colombiano James Rodríguez sigue sin equipo y entrenando por cuenta propia, sin embargo, en las últimas horas se confirmó el interés de un club de la Liga MX.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de feb, 2026
Comparta en:
James Rodríguez, de vacaciones con sus hijos tras salir del Club León .jpg
James Rodríguez se dejó ver aprovechando el fin de año.
Foto: FCF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad