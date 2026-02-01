"Hugo Rodallega y Dayro Moreno no van a durar hasta los 50 años; ¿dónde están los goleadores nuevos?

Eudalio Arriaga fue un delantero que jugó por más de diez años en clubes como Envigado, Deportes Quindío y Junior de Barranquilla, además de haber estado en el exterior en Puebla, de México; Barcelona, de Ecuador; y Danubio, de Uruguay; entre otros.

Y el nacido en Turbo, en Antioquia, de 50 años, fue el invitado del 'Anecdotario', en donde en una extensa charla tocó diferentes temas, incluyendo algunos de actualidad del fútbol colombiano.

"Antes, los goleadores hacían arriba de 25 goles al año. Uno para debutar tenía seis delanteros jodidos adelante. Pero pese a eso, uno trataba de hacer presión para jugar y los de experiencia decían: 'ahí viene una locomotora empujando'. Ahora, alguno que hace 10 goles lo venden o desparecen, porque no siguen con vigencia", dijo Arriaga inicialmente.

Eudalio Arriaga, exjugador de Junior y Selección Colombia Foto: Colprensa

'El Cojo', que dejó gratos recuerdos vistiendo los colores de Junior, en su análisis pasó a la actualidad de los artilleros más sonados de nuestro balompié y que suelen decir presente fecha a fecha en los estadios del país. "Yo pongo un ejemplo. Hugo Rodallega hace sus goles cada partido, Dayro Moreno anota cada ocho o tres días; también por ahí aún están Carlos Bacca o 'Teo' Gutiérrez. Y ahí, ¿dónde están los delanteros jóvenes que metan presión?. Dayro y Rodallega no van a durar hasta los 30 años. Por eso, yo creo que antes había más calidad, respetando a todos los de hoy".



Eudalio Arriaga, que elogió en la misma chala a goleadores de antaño con Iván René Valenciano, con quien compartió en el cuadro 'tiburón' durante un buen tiempo, también se alegró por la aparición de un nuevo talento.

"En esto, necesitamos que los delanteros jóvenes digan: "acá estoy yo", que peleen por el 'botín de oro'. Por eso me parece bueno lo que viene haciendo el hijo de Victor, Emilio Aristizábal, al que le fue bien en Fortaleza. Esto lo digo con respeto y admirando a los que hay hoy, porque yo soy y siempre seré futbolista, repito que la competencia en nuestros tiempos era mayor", remató Arriaga.

