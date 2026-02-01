Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Hugo Rodallega y Dayro Moreno no van a durar hasta los 50 años; ¿dónde están los goleadores nuevos?

"Hugo Rodallega y Dayro Moreno no van a durar hasta los 50 años; ¿dónde están los goleadores nuevos?

Un debate se viene abriendo en el fútbol colombiano por el buen momento que pasan los experimentados Rodallega y Moreno y la ausencia de quién les compita.

Por: Óscar Javier Ostos Mayorga
Actualizado: 1 de feb, 2026
Comparta en:
Hugo Rodallega y Dayro Moreno, dos protagonistas en el duelo entre Once Caldas vs. Santa Fe.
Hugo Rodallega y Dayro Moreno, dos protagonistas en el duelo entre Once Caldas vs. Santa Fe.
Foto: Santa Fe y Colprensa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad