Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Real Madrid y un agónico triunfo en la Liga de España; 2-1 frente al Rayo Vallecano

Real Madrid y un agónico triunfo en la Liga de España; 2-1 frente al Rayo Vallecano

Los 'merengues' derrotaron en el estadio Santiago Bernabéu al equipo 'franjirrojo' y continúan a un punto del Barcelona. Kylian Mbappé fue el salvador con un gol de penal sobre el final.

Por: EFE
Actualizado: 1 de feb, 2026
Comparta en:
Real Madrid venció 2-1 al Rayo Vallecano
Real Madrid venció 2-1 al Rayo Vallecano
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad