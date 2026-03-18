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Gol Caracol  / Barcelona fue una 'aplanadora' contra Newcastle; 7-2 y avanzó a los cuartos de final en Champions

Barcelona fue una 'aplanadora' contra Newcastle; 7-2 y avanzó a los cuartos de final en Champions

La escuadra 'azulgrana' supo aprovechar las falencias de las 'urracas' para instalarse en la siguiente ronda de la Champions League. El marcador global quedó 8-3.

Por: EFE
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Barcelona venció al Newcastle y avanzó a los cuartos de final de la Champions League.
Barcelona venció al Newcastle y avanzó a los cuartos de final de la Champions League.
AFP

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