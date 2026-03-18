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Gol Caracol  / Periodista de Gol Caracol sufrió susto cuando viajaba a Paraguay, al sorteo de Copa Libertadores

Periodista de Gol Caracol sufrió susto cuando viajaba a Paraguay, al sorteo de Copa Libertadores

Este jueves, se realizarán los sorteos de grupos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana en la sede de la Conmebol y en medio de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', se conoció un detalle que impactó.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 18 de mar, 2026
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Marina Granziera, periodista de Gol Caracol, sufrió un susto rumbo al sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026
Marina Granziera, periodista de Gol Caracol, sufrió un susto rumbo al sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana 2026
Getty Images / Instagram de Marina Granziera

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