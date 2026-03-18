Periodista de Gol Caracol sufrió susto cuando viajaba a Paraguay, al sorteo de Copa Libertadores

Este jueves en Paraguay se centra la atención de los hinchas de clubes colombianos como Santa Fe, Junior, Tolima, Medellín, clasificados a la Copa Libertadores; y América de Cali y Millonarios, a la Copa Sudamericana 2026, ya que se definirán los grupos y el calendario de los dos campeonatos que organiza la Conmebol.

Y para este evento viajó para hacer el cubrimiento y estar como una de las presentadoras del sorteo la periodista Marina Granziera, quien entregó hace pocos minutos información previa en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'. Pero en medio de varios datos de interés, Granziera relató un momento de susto que vivió en el vuelo que la llevó desde Ciudad de Panamá hasta la capital paraguaya.

"Desde Panamá hasta acá, debo decir que el avión se movió bastante. No sé si uno con el tiempo y ante tantos viajes se va convirtiendo en ser tranquila. Y pensé, en un momento del viaje, que esa era una turbulencia normal, pero la reacción al lado fue de varias personas estresadas. Mi reacción fue como en cámara lenta, ¿qué hago con esa máscara?, ¿será que debo gritar o que debo rezar?", explicó Marina, en medio de la conversación con Javier Hernández Bonnet y con sus demás colegas del espacio radial.

Pero además de ese tema personal, la periodista de Gol Caracol entregó detalles de lo que será el sorteo. "Ya acá estamos en la sede del evento, en donde en unos minutos se va a realizar un ensayo para todo lo de mañana. Están empezando a arribar las leyendas del fútbol sudamericano, como el caso de René Higuita", dijo la comunicadora.



Marina Granziera, periodista de Gol Caracol, estará en el Mundial 2026 Instagram de Marina Granziera

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De igual manera, Graziera siguió y complementó que "ya se tiene definido que Higuita estará en el sorteo de la Copa Sudamericana y que un brasileño y un argentino estarán en el de la Libertadores".

Cabe indicar que 'El Loco' habló con Gol Caracol y Blog Deportivo y le dio total respaldo al proceso que en Selección Colombia adelanta Néstor Lorenzo para el Mundial 2026, mostrándose respetuoso al opinar sobre temas como el de los arqueros y de otras figuras como James Rodríguez.