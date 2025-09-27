Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Jhon Arias y Wolverhampton le empataron al último minuto: 1-1 contra Tottenham

A Jhon Arias y Wolverhampton le empataron al último minuto: 1-1 contra Tottenham

Wolverhampton sigue sin conocer la victoria en la Premier League luego de igualar con un Tottenham que rescató el punto en casa en el último suspiro. El colombiano Jhon Arias jugó 90 minutos.

Por: EFE
Actualizado: 27 de sept, 2025
Comparta en:
Jhon Arias durante un partido de Wolves contra Tottenham
Jhon Arias durante un partido de Wolves contra Tottenham
@wolves/Instagram

Publicidad

Publicidad

Publicidad