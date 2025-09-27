Apareció niño de popular video para Dayro Moreno; “traicionero, su papá no lo quiere”

Dayro Moreno se ha vuelto la sensación del fútbol colombiano, no solo por sus goles constantes con el Once Caldas, por ser el máximo goleador histórico de nuestro país, o por su reciente convocatoria a la Selección Colombia, sino también por la emoción y los comentarios que genera en redes sociales.

Hace algunos meses luego de un partido del ‘blanco blanco’ en El Campín, contra Millonarios, un niño a las afueras del escenario deportivo de Bogotá dejó una viral reacción diciendo “Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere”, todo por el pasado del delantero tolimense en el cuadro ‘embajador’.

Aunque ese video es viral siempre que es tendencia el nacido en Chicoral, en las últimas horas volvió a aparecer el pequeño que se volvió famoso por dichas palabras y que han causado mucha viralización.

La cuenta de Tik Tok de @elmono_747 fue la encargada de subir el video del niño del popular “Dayro Moreno traicionero, su papá no lo quiere”, y todo por una fiesta infantil a la que lo invitaron.

Una vez más el pequeño decidió dar las mismas palabras, en medio de risas, dejando más de 400 comentarios sobre su nueva aparición, y con un poco más de un millón de reproducciones en el video.