JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
A Jhon Durán le achacan los males ofensivos de Fenerbahce; todo por su "inmadurez"

A Jhon Durán le achacan los males ofensivos de Fenerbahce; todo por su "inmadurez"

Al delantero colombiano le 'llueven' críticas en territorio turco, por su actualidad goleadora con Fenerbahce; reciente resultado habría sido el detonante.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 27 de ene, 2026
Jhon Durán
Jhon Durán con el Fenerbahçe - Foto:
AFP

