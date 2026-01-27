A Jhon Durán le achacan los males ofensivos de Fenerbahce; todo por su "inmadurez"

En la disputa directa por el título de la Liga turca, Fenerbahce y Galatasaray protagonizan una disputa de ‘titanes’, que toma más fuerza y relevancia con el pasar de las fechas.

Es por eso que, siempre todo lo que pase en cada fin de semana, será motivo de análisis, crítica o elogios para los dos equipos. Y con el colombiano Jhon Durán como uno de los representantes de los ‘canarios’; las miradas estuvieron puestas en él, la jornada pasada.

Sin embargo, con un empate 1-1 frente a Goztepe, Fenerbahce cedió puntos y terreno en la disputa por el título, contra Galatasaray; hecho que desató malos comentarios con nombres propios, a quienes responsabilizaron por el ‘traspié’ en Liga.

"El Fenerbahce sintió la falta de un delantero pivote. Talisca no es efectivo como delantero contra equipos que juegan una defensa dura", indicó de entrada el periodista Yağız Sabuncuoğlu; quien, además de ‘bajarle la caña’ al brasileño, también criticó al atacante colombiano, quien también hace parte de todo el frente de ataque en el conjunto de Estambul.



Jhon Durán lamenta con el Fenerbahce - Foto: Getty Images

Pero eso no fue todo, pues, durante uno de los programas de análisis en Turquía, Erbatur Ergenekon habló del joven antioqueño, a quien le achacó responsabilidad en la falta de eficacia del ‘canario’, frente al arco.

"En mi opinión, faltó experiencia tanto en defensa como en ataque. Yiğit Efe tuvo un momento desafortunado en la portería. En ataque, la inmadurez de Jhon Durán provocó que se desperdiciaran oportunidades", dijo el periodista turco, sentenciando que el ‘cafetero’ es uno de los responsables en la igualdad por 1-1 Goztepe, por la jornada pasada.

Cabe destacar que, tras este resultado, Fenerbahce actualmente es segundo en la tabla de posiciones con un total de 43 unidades; mientras que Galatasaray suma tres más, misma razón por la que es líder absoluto del campeonato, luego de 19 encuentros disputados.



¿Cuándo es el próximo partido de Fenerbahce?

El conjunto de Estambul volverá a la acción este jueves 29 de enero, frente al FCSB por la Europa League.

Para este encuentro, que está estipulado iniciar a las 3:00 p.m. (hora colombiana); se espera la presencia de Jhon Durán, quien deberá empezar a marcar para alcanzar la meta de quince dianas que se propuso empezando este mismo 2026.

Jhon Durán celebró un nuevo gol con Fenerbahçe en la Liga de Turquía. X de @Fenerbahce

Ya en materia de Liga, Fenerbahce jugará contra el Kocaelispor Kulübü por la fecha 20, el próximo lunes 2 de febrero. El encuentro está programado para las 12:00 p.m. (hora colombiana).

A solo tres puntos del líder, para los 'canarios' será importante sumar para no alargar más las distancias; esto, en su intención de coronarse campeones.