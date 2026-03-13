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Gol Caracol  / Lionel Messi le 'pisa' los talones a Cristiano Ronaldo; se acerca a gigantesco récord

Lionel Messi le 'pisa' los talones a Cristiano Ronaldo; se acerca a gigantesco récord

El astro argentino, quien inició el año 'finito' con Inter Miami; ahora va en busca de impresionante récord goleador, por el que también está luchando Cristiano Ronaldo.

Por: AFP
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en un partido entre Barcelona y Real Madrid
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, en un partido entre Barcelona y Real Madrid
AFP

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