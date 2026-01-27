Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Incertidumbre con David Macalister Silva; comunicado de Millonarios dejó dudas

Incertidumbre con David Macalister Silva; comunicado de Millonarios dejó dudas

Una de las ausencias más llamativas en la lista de convocados para el partido contra Pasto, por la fecha 3 de la Liga BetPlay I-2026, fue David Macalister Silva.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de ene, 2026
Comparta en:
David Macalister Silva, capitán de Millonarios, será baja contra Pasto, por la Liga BetPlay I-2026
David Macalister Silva, capitán de Millonarios, será baja contra Pasto, por la Liga BetPlay I-2026
Twitter de Millonarios

Publicidad

Publicidad

Publicidad