Incertidumbre con David Macalister Silva; comunicado de Millonarios dejó dudas

David Macalister Silva es un referente de Millonarios. Ya son más de 10 años, defendiendo los colores de dicha institución, en los que ha ganado dos Ligas, dos Superligas y una Copa. De hecho, es el capitán del club. Por eso, cuando no aparece entre los convocados para un compromiso, llama la atención y genera preocupación en los miles de hinchas del 'embajador'.

Prueba de ello fue lo ocurrido en 2025, donde solo pudo jugar nueve partidos por una delicada lesión. Para su fortuna, regresó a las canchas en 2026, pero la alegría duró poco. Después de haber sumado minutos en las derrotas 2-1 contra Bucaramanga y 1-2 frente a Junior de Barranquilla, en el inicio de la Liga BetPlay I-2026, brilló por su ausencia para la jornada tres.

Este martes 27 de enero, se dieron a conocer los convocados para el encuentro frente a Deportivo Pasto, programado para el miércoles 28 de dicho mes, a las 8:30 de la noche (hora de Colombia), en el estadio La Libertad, y David Macalister Silva no apareció. De inmediato, los aficionados se preguntaron qué había pasado con su ídolo y, rápidamente, fue aclarado.

"Millonarios informa que los jugadores David Macalister Silva y Alex Moreno Paz, terminado el partido contra Junior, presentaron molestias en los aductores, situación que los inhabilita para el juego contra el Pasto. Ambos ya se encuentran en trabajo de recuperación", revelaron en un contundente comunicado. No obstante, quedaron dudas sobre su recuperación.



"Se está a la espera de la imágenes diagnóstica que definirán el tipo de lesión de cada jugador", sentenció la institución capitalina. Razón por la que se deberá aguardar por la evolución del mediocampista, que no es tan sencilla, teniendo en cuenta sus antecedentes recientes, donde las molestias físicas lo han alejado por un largo tiempo de los terrenos de juego.

David Macalister Silva, mediocampista y capitán de Millonarios, en un partido de la Liga BetPlay Twitter de Millonarios

Publicidad

Convocados de Millonarios contra Deportivo Pasto, por la Liga BetPlay I-2026

Arqueros



Diego Novoa.

David Rodríguez.

Defensas



Carlos Sarabia.

Samuel Martín.

Jorge Arias.

Sergio Mosquera.

Andrés Llinás.

Sebastián Valencia.

Danovis Banguero.

Volantes



Rodrigo Ureña.

Mateo García.

Álex Castro.

Sebastián del Castillo.

Stiven Vega.

Carlos Darwin Quintero.

Delanteros

