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Gol Caracol  / Nueva figura se perderá el Mundial 2026, por grave lesión de "ligamentos cruzados"

Nueva figura se perderá el Mundial 2026, por grave lesión de "ligamentos cruzados"

Hace un par de horas, el mismo club confirmó la noticia a través de un comunicado oficial, sobre el futbolista, que ya no podrá jugar la Copa del Mundo por grave lesión.

Por: EFE
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Marcel Ruiz se perderá la Copa del Mundo, por lesión en los ligamentos cruzados.
Marcel Ruiz se perderá la Copa del Mundo, por lesión en los ligamentos cruzados.
Foto: AFP.

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