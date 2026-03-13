Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el juego con Luis Díaz

El fútbol en Europa no para, y de los equipos que mejor actualidad tiene es Bayern Múnich. El club donde milita Luis Díaz, y líder de la Bundesliga, visita el campo de juego del BayArena para enfrentar al Bayer Leverkusen, en cumplimiento de la jornada 26, este sábado 14 de marzo.

Tanto el elenco de las 'aspirinas' como los 'bávaros' compitieron a mitad de semana en el marco de la ida de los octavos de final en la Champions League. Leverkusen igualó 1-1 frente al Arsenal de local, mientras que el Bayern logró inclinar la balanza a su favor contra Atalanta, y en Bérgamo, goleó 1-6. Será un duelo donde ninguno se guardará nada.

Luis Díaz en uno de los entrenamientos del Bayern previo a enfrentar al Bayer Leverkusen. X de @FCBayern

Para este encuentro, el líder de la Bundesliga podría recuperar a su goleador: Harry Kane, claro está, si está en óptimas condiciones podría jugar, tal como lo indicó en la rueda de prensa previa Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich.



De otro lado, en los 'bávaros' serán baja los arqueros Manuel Neuer y Jonas Urbig, además de Jamal Musiala y Alphonso Davies. La portería podría ser ocupada por Sven Ulreich, cuyo último partido oficial con el club fue en septiembre de 2024.



Voces de los protagonistas

"Hemos jugado contra uno de los mejores equipos de Europa (Arsenal). Y puedo decir lo mismo de nuestro próximo rival: el Bayern tiene un equipo de primer nivel. Probablemente su estilo de juego sea incluso un poco más completo que el del Arsenal. Por lo tanto, tenemos que ofrecer otra actuación brillante mañana (sábado)", esas fueron las palabras del entrenador del Leverkusen, Kasper Hjulmand.

Bayer Leverkusen recibe al Bayern Múnich en la Bundesliga. Getty

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Por su parte, Kompany se refirió a las cualidades de su rival, indicando que el Leverkusen "tiene mucho talento, pero un poco menos de experiencia que en años anteriores. Será un buen partido para la afición y, con suerte, también para el Bayern. Tendremos que ser agresivos si queremos conseguir un buen resultado".

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Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido con Luis Díaz

Día: sábado 14 de marzo del 2026.

sábado 14 de marzo del 2026. Hora: 9:30 de la mañana (hora de Colombia).

9:30 de la mañana (hora de Colombia). Jornada: fecha 26 de la Bundesliga 2025/2026.

fecha 26 de la Bundesliga 2025/2026. Estadio: BayArena (Leverkusen).

BayArena (Leverkusen). TV: Espn y Disney+ Premium.

Espn y Disney+ Premium. ONLINE: www.golcaracol.com

Bayern Múnich en el partido frente al Borussia Mönchengladbach por la Bundesliga. AFP

Además, en este portal encontrará un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, golazos, asistencias y más que tengan que ver con Luis Díaz; la crónica de partidos y la tabla de posiciones de la Bundesliga.