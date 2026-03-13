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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el juego con Luis Díaz

Bayer Leverkusen vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el juego con Luis Díaz

Se viene un gran compromiso de la Bundesliga en el BayArena entre Bayer Leverkusen y Bayern Múnich, este sábado. ¡Agéndese y no se pierda este partido con Luis Díaz!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 13 de mar, 2026
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Luis Díaz está haciendo una gran campaña con Bayern Múnich.
Luis Díaz está haciendo una gran campaña con Bayern Múnich.
Getty

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