A Jhon Durán le lanzaron botellas en celebración de su golazo en 3-2 de Fenerbahce sobre Beksitas

El delantero colombiano Jhon Jáder Durán se convirtió en el héroe de la jornada para el Fenerbahçe S.K. en un vibrante clásico de la Superliga de Turquía, al anotar el gol de la victoria 3-2 sobre el Beşiktaş. Sin embargo, su épica celebración, en la que se quitó la camiseta y recibió tarjeta amarilla, se vio empañada por un incidente: el lanzamiento de objetos desde las tribunas por parte de los hinchas locales.

El partido, disputado este 2 de noviembre de 2025, no comenzó bien para el Fenerbahçe, que se encontró rápidamente con una desventaja de dos goles de Bilal Touré y Topcu. No obstante, el equipo visitante logró una impresionante reacción para igualar el marcador con anotaciones de Yuksek y Marco Asensio.

El momento de gloria para Durán llegó en el minuto 83. El delantero, que había ingresado al campo en el minuto 66, demostró su potencia y olfato goleador. Tras una intensa presión en campo contrario, logró recuperar el balón dentro del área rival y, sin dudar, sacó un potente remate de zurda que se coló en la red, sellando la espectacular remontada 3-2 a favor de su equipo.

La euforia desatada por el gol de Durán fue total. El colombiano, en un festejo eufórico, se quitó la camiseta y se abrazó con sus compañeros cerca del banderín de esquina. Fue precisamente en ese momento de éxtasis colectivo que se desencadenó la respuesta hostil de la afición local.

Desde la tribuna ocupada por los seguidores del Beşiktaş, comenzaron a llover todo tipo de objetos dirigidos hacia los jugadores del Fenerbahçe, que tuvieron un festejo en el que aparecieron todos los suplentes y los integrantes del cuerpo técnico de los visitantes.

Jhon Durán celebra su gol en Besiktas vs Fenerbahce - Foto: Femerbahce Oficial

Durán, quien actualmente juega en el Fenerbahçe cedido a préstamo por el Al-Nassr, ha tenido una trayectoria marcada por el gran potencial goleador, pero también por momentos de controversia. Este gol no solo le da tres puntos vitales a su equipo en la lucha por el título, sino que también representa un importante regreso al gol tras un periodo de inactividad por lesión.

Vea acá el video de la celebración de Jhon Durán:

🟡🔵 Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın golünden sonra Domenico Tedesco başta olmak üzere tüm yedek kulübesi köşe bayrağına doğru koştu!



💥 Fenerbahçe takımının gol sevinci@Salimmanav pic.twitter.com/OErqIsTeB9 — Ajansspor (@ajansspor) November 2, 2025

