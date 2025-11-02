Jhon Durán; de ser el más criticado de la temporada a convertirse en el “héroe” de Fenerbahce

El fútbol turco vivió una jornada vibrante este domingo durante la fecha 11 de la Superliga, en la que Fenerbahce se impuso 3-2 al Besiktas en un duelo cargado de emoción y protagonismo colombiano. El gran nombre de la noche fue Jhon Durán, quien volvió al gol después de más de dos meses y lo hizo en el mejor escenario posible: el clásico de Estambul.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el Fenerbahce, ya que el Besiktas tomó la delantera con los tantos de El Bilal Toure (5') y Emirhan Topcu (22'). Sin embargo, los canarios amarillos reaccionaron con carácter y emparejaron el marcador gracias a las anotaciones de Ismail Yuksek (32') y Marco Asensio (45+3') puso el 2-2, resultado con el que se fueron al vestuario.

En la segunda mitad, cuando todo apuntaba a un empate, apareció Jhon Durán, que había ingresado desde el banco. A los 83 minutos, el delantero presionó una salida rival, forzó el error y, con un toque oportuno de espinilla, envió el balón al fondo de la red ante un portero que solo pudo observar cómo caía su arco. Fue su primer gol en la Superliga Turca y el segundo con la camiseta del Fenerbahce, tras haber marcado en la tercera ronda de la Champions League frente al Feyenoord, el pasado 12 de agosto.



¿Qué dice la prensa turca de Jhon Durán?

Jhon Durán anotó el gol en la victoria con Fenerbahce @Fenerbahçe/Instagram

La actuación de Durán frente al Besiktas no pasó desapercibida para la prensa de Turquía, que anteriormente había sido crítica con el delantero colombiano debido a la lesión que lo mantuvo fuera de las canchas durante varias semanas.

El portal ‘Fanatik’, uno de los medios deportivos más importantes del país, no escatimó en elogios hacia el atacante surgido en la cantera de Envigado.

“¡El héroe del derbi del Fenerbahçe, Jhon Durán! Entró al partido, marcó y encendió la mecha del Beşiktaş”, tituló el medio citado.

Y añadió: “El héroe del partido fue quizás el jugador más criticado de la temporada, Jhon Durán. El delantero colombiano marcó su primer gol con el Fenerbahçe en la Süper Lig en un momento y un partido tan decisivos que lo eclipsaron por completo”.

Con esta victoria en el clásico de Turquía, Fenerbahce ascendió al segundo lugar de la tabla con 25 puntos, quedando a solo cuatro del líder Galatasaray, que empató sin goles como local ante el Trabzonspor.



¿Cuándo volverá a jugar Fenerbahce?

El equipo dirigido por Domenico Tedesco deberá cambiar rápidamente el chip, ya que tendrá acción internacional entre semana por la cuarta fecha de la UEFA Europa League. Su próximo compromiso será el jueves 6 de noviembre, cuando visite al Viktoria Plzen desde las 3:00 p. m. (hora colombiana).