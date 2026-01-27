Menos mal se fue… Directivo de club sentenció a Jhon Durán y lo tildó de “poco profesional”

Reveladoras noticias han llegado en las últimas horas, respecto a Jhon Jáder Durán y lo que fue su paso por el Al Nassr; cuadro al que llegó proveniente de Aston Villa y en el que compartió cancha con Cristiano Ronaldo.

No obstante, lo que parecía iba a ser una operación exitosa para los árabes, por el presente futbolístico en el que llegó el colombiano; al final la historia parecer que no terminó muy bien. Y reflejo de esto fueron las recientes declaraciones del presidente del conjunto de Riad, Abdullah Al-Majed.

Para los medios locales del equipo, el máximo dirigente de Al Nassr habló sobre la situación del colombiano, quien salió cedido a Fenerbahce el último mercado de verano. Su salida no se dio en los mejores términos.

Jhon Durán, delantero colombiano de Fenerbahce, clave en la Supercopa de Turquía con un gol Getty Images

“El comportamiento fue poco profesional (Durán). Fue a negociar con otro club sin permiso del equipo; le permitimos irse porque la oferta que recibimos nos pareció aceptable”, indicó de entrada el presidente de Al Nassr, enfatizando en que el atacante antioqueño cometió faltas en la institución árabe, buscando una pronta salida a las ‘espaldas’ de los jefes.



Pero eso no es todo, pues, en modo de advertencia, Abdullah Al-Majed sentenció que, de haberse quedado en el equipo; el ‘cafetero’ iba a tener que afrontar las graves consecuencias de sus actos: “Si se hubiera quedado (Durán), habríamos tomado medidas muy duras contra él y habríamos tenido problemas. Afortunadamente, las cosas no salieron como él quería”.

Cabe destacar que, en el combinado de Riad, Jhon Jáder Durán logró disputar un total de 18 encuentros, en los cuales anotó doce tantos.

No obstante, y como dato no menor, pese a haber arribado a Fenerbahce en la más reciente temporada; en caso de que los turcos no decidan comprarlo, al colombiano le tocará regresar a Al Nassr.

Jhon Durán con el Fenerbahce de Turquía - Foto: Fenerbahce Oficial

Y es que, los árabes tienen a su poder los derechos deportivos del paisa hasta 2030. En caso de que no vaya a tener minutos allí, a Durán le tocaría buscar otra opción en condición de préstamo y, que justamente, los de Riad aceptan como con Fenerbahce.



¿Cómo le ha ido a Jhon Durán en Fenerbahce?

El delantero colombiano, quien actualmente ha disputado un total de 21 partidos diputados; hasta ahora ha marcado cinco goles y tres asistencias, en lo que va de estadía por el fútbol turco.

Sumado a eso, Jhon Jáder Durán levantó su primer título como profesional en Fenerbahce, venciendo a Galatasaray por la Supercopa. Aunque no marcó en la final, sí en ‘semis’.