Pep Guardiola habló de su relación con los árbitros; todo, tras penalti no concedido

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, aseguró que ha sido "muy respetuoso" con los árbitros en los últimos diez años y que nunca ha comentado nada sobre ellos.

El técnico español criticó al árbitro Farai Hallam en el partido contra el Wolverhampton Wanderers por ir al VAR y decidir no conceder un penalti por mano de Yerson Mosquera. "Era su primer partido y ahora le va a conocer todo el mundo", dijo Guardiola, quien después aseguró que Howard Webb, presidente del comité arbitral, aparecerá para explicar en televisión por qué no es penalti.

"Ellos se defienden los unos a los otros y lo entiendo, pero yo tengo que defender a mi club. ¿Cuántas veces critiqué a los árbitros la pasada temporada, la peor en diez años? Nunca. Después del partido contra el United, ¿qué dije? Siempre he sido muy respetuoso con los árbitros, nunca he dicho nada y cuando lo hago, tengo razones para ello", afirmó este martes Guardiola.

Esto ocurrió una semana después de que el City también se quejara de la decisión de no expulsar a Diogo Dalot por una peligrosa entrada sobre Jeremy Doku. Sin embargo, Guardiola no quiso achacar en ese momento la roja a la derrota del equipo.



"Le deberían haber expulsado. Es una roja clara, pero no analizo los partidos en torno a ello. Podría decir que la roja cambió el partido y echarle la culpa, pero así no mejoraríamos y no seguiríamos adelante".

Los jugadores del Manchester City deben dar un paso al frente para ayudar a Erling Haaland a romper su sequía goleadora, declaró el entrenador Pep Guardiola en vísperas del crucial partido de la Champions League contra el Galatasaray.

Erling Haaland, delantero noruego del Manchester City Foto: AFP

El noruego marcó por última vez contra el Brighton desde el punto de penalti a principios de enero, pero no ha visto puerta en jugada desde antes de Navidad. Guardiola declaró recientemente que su delantero estrella, que se mantiene líder de la tabla de goleadores de la Premier League con 20 goles a pesar de su mala racha, estaba "agotado". Dejó al jugador de 25 años fuera del once inicial para la victoria del sábado por 2-0 contra el colista Wolves, explicando que la decisión fue para "limpiar su mente y su cuerpo".

Guardiola, en su rueda de prensa previa al partido del martes, dijo que su equipo necesitaba "jugar mejor" para ayudar a Haaland. "Crea más ocasiones, marcará", afirmó. "Nunca subestimes a los delanteros, a los goleadores, porque siempre te harán callar. Queremos que marque para el resto de su vida, eso seguro".

Los campeones de Europa de 2023 llegan al partido del miércoles en el Etihad tras la sorprendente derrota por 3-1 de la semana pasada a domicilio contra el Bodø/Glimt. Eso los dejó en el 11.º puesto de la fase de liga de la Champions League, entre ocho equipos con 13 puntos.