Luis Enrique da picantes declaraciones antes de duelo de PSG en Champions; "firmo perder mañana"

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, consideró importante el último partido de la fase previa de la Liga de Campeones contra el Newcastle de este miércoles, en el que pueden certificar la clasificación directa para octavos, pero aseguró que no le importaría perderlo y luego ganar la competición.

"Está claro que si ganamos nos metemos entre los ocho mejores, pero firmaría perder o empatar, pasar en el puesto 15, como el año pasado, pero luego ganar la Liga de Campeones", aseguró el técnico en la rueda de prensa previa al duelo.

"La auténtica Liga de Campeones empieza en octavos, con las eliminatorias y en las eliminatorias tenemos un equipo increíble", agregó el entrenador, que disputará su partido 150 con el PSG, once días después de haber firmado su triunfo número cien.

El técnico confirmó que tener que afrontar la repesca no le iría mal a su grupo, que necesita minutos para catalizar el proyecto, pero matizó que el objetivo será ganar al Newcastle para clasificarse de forma directa.



El PSG es ahora sexto de la clasificación, empatado con trece puntos con otros seis equipos, Chelsea, Barcelona, Sporting de Lisboa, Manchester City, Atlético de Madrid y Atalanta.

Publicidad

El técnico recordó que el año pasado se clasificaron en el último partido para la repesca y que, posteriormente, se alzaron con el trofeo por primera vez en su historia.

Luis Enrique restó importancia a los dos partidos de hace dos años contra el Newcastle, que se saldaron con una derrota en Inglaterra y un empate en el Parque de los Príncipes. "Ni me acuerdo de ellos, han cambiado muchas cosas, pero no hay espíritu de revancha", señaló.

PSG, vigente campeón de la Champions League Foto: AFP.

Publicidad

El técnico se felicitó de tener a todo su efectivo en buenas condiciones -"la Liga de Campeones es la mejor medicina, todo el mundo se recupera, es una competición muy motivadora", aseguró- y del retorno de algunos jugadores como Achraf Hakimi tras disputar la Copa África.

"Llega tras una historia muy particular pero yo le he visto perfecto, estará entre los que jueguen el partido de mañana", aseguró.

Se mostró también satisfecho de la incorporación del español Dro Fernández, procedente del Barcelona, y aseguró que el club "apuesta por jóvenes" y "está abierto a otras incorporaciones si surge la oportunidad".