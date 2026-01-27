Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Luis Enrique da picantes declaraciones antes de duelo de PSG en Champions; "firmo perder mañana"

Luis Enrique da picantes declaraciones antes de duelo de PSG en Champions; "firmo perder mañana"

En medio de la rueda de prensa previa al partido entre PSG y Newcastle, el entrenador español hizo una afirmación que impresionó a los miles de hinchas del club parisino.

Por: EFE
Actualizado: 27 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Enrique, director técnico del PSG.
Luis Enrique, director técnico del PSG.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad