Emiliano 'Dibu' Martínez y unas picantes declaraciones; "tengo de hijo a Luis Díaz"

Emiliano 'Dibu' Martínez volvió a dar de qué hablar, esta vez fuera de las canchas. El arquero de la Selección Argentina y del Aston Villa protagonizó una dinámica de preguntas rápidas con el periodista Gastón Edul, en la que dejó varias respuestas llamativas, entre ellas una relacionada con Luis Díaz, actual figura del Bayern Múnich y futbolista de la Selección Colombia.

Durante el cuestionario, el guardameta argentino no dudó cuando le preguntaron qué jugador tenía de hijo. Su respuesta fue directa y provocadora: "A Luis Díaz". Una declaración que seguramente no pasará desapercibida entre los aficionados colombianos, teniendo en cuenta los antecedentes entre ambos futbolistas.

Publicidad

Y es que el extremo guajiro ha conseguido marcarle dos goles al 'Dibu' Martínez, ambos en enfrentamientos entre Colombia y Argentina. El primero llegó en las semifinales de la Copa América 2021, mientras que el segundo se produjo durante las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial.

Publicidad

Sin embargo, el argentino también reconoció a un futbolista que le ha complicado las cosas. Cuando Gastón Edul le preguntó qué jugador lo tenía de hijo, Martínez respondió: "Mohamed Salah", haciendo referencia al atacante egipcio del Liverpool, quien ha sido uno de los delanteros más destacados del fútbol internacional.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

La dinámica continuó con preguntas sobre sus preferencias y sueños deportivos. Al ser consultado sobre la liga en la que le gustaría jugar, el campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 eligió: "España".

Publicidad

Además, el periodista planteó dos situaciones hipotéticas relacionadas con los penaltis. Si su vida dependiera de que alguien ejecutara un cobro desde los once pasos, Martínez escogió al delantero noruego Erling Haaland: "Erling Haaland". Por el contrario, si tuviera que elegir a alguien para atajar ese penal decisivo, no tuvo dudas y se señaló a sí mismo: "'El Dibu' Martínez".

Finalmente, el arquero del Aston Villa reveló cuál es uno de los grandes objetivos que todavía tiene pendiente en su carrera profesional. Ante la pregunta sobre su sueño por cumplir, respondió: "Ganar la Champions League".