Rafa Jódar y el histórico récord que pulverizó en el tenis mundial; ¿lo podrán superar?

El Masters 1000 de París levantó este lunes el telón de su 40ª edición a lo grande: Alexander Zverev recibió el trofeo de su flamante número 1 mundial, Rafa Jódar celebró con victoria su entrada en el Top-10 y Carlos Alcaraz avisó de que llega con "confianza".

Convertido este lunes en número 1 mundial por primera vez en su carrera a los 29 años, Zverev aseguró sentir "una emoción diferente" de la que experimentó cuando levantó su primer trofeo de Grand Slam, a comienzos de junio en Roland Garros.

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Durante una ceremonia en la pista central, el alemán recibió el trofeo de número 1 mundial de manos del presidente de la ATP, Andrea Gaudenzi, y del director del Masters 1000 de París, Cédric Pioline.

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Convertido en número 1 mundial al término de una temporada en la que Jannik Sinner (cinco títulos de Grand Slam) y Alcaraz (siete trofeos mayores) pasaron varios meses fuera por lesiones, Zverev se declaró "impaciente" por medirse a los referentes del circuito "en plena forma".



Un ascenso de récord

Horas antes el español Rafa Jódar, que este lunes ingresó por primera vez en el Top 10, superó al chileno Alejandro Tabilo en su estreno en París, una victoria que le acerca un poco más al Masters de final de temporada (15-22 noviembre en Turín).

El madrileño, de 20 años, convertido en el tenista de la historia que menos tiempo ha necesitado para ingresar en el Top 10 desde su entrada al circuito profesional (apenas 287 días), fue muy superior a Tabilo (N.30) por 6-2 y 6-3 en una hora y 18 minutos.

From ATP Tour debut to the Top 10 in the SAME season 🤯



Rafael Jodar makes history ✨ pic.twitter.com/7YcLwV95dz — Tennis TV (@TennisTV) November 2, 2026

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La carrera del Masters

En la carrera al Masters, el italiano Flavio Cobolli, sexto de la Race, la clasificación de la temporada 2026 que da acceso al torneo, anunció su retirada en París antes de debutar por una lesión muscular.

Su baja deja en el aire la primera participación de Cobolli en el Torneo de Maestros, donde quedan cuatro plazas de ocho por certificar.

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Primer perseguidor de los cuatro jugadores ya clasificados -Zverev, Alcaraz, Ben Shelton y Daniil Medvedev-, Cobolli es quien mejor posicionado está para hacerse con la quinta silla.

La larga ausencia por lesión de Sinner (2º) permite que el jugador clasificado 9º en la Race esté clasificado para el Torneo de Maestros.

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Por detrás de Cobolli vienen el francés Arthur Fils, el estadounidense Frances Tiafoe y Jódar, que ocupa por el momento la novena y última posición.

Permanecen al acecho el australiano Alex de Minaur, a 64 puntos de Jódar, seguido por la leyenda serbia Novak Djokovic (11º), siete veces ganador en París, y el estadounidense Taylor Fritz (12º), que deberán llegar muy lejos en la capital francesa para tener opciones.

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Espina clavada

Flamante ganador en Viena el domingo, Alcaraz compareció en sala de prensa y consideró "una ventaja llegar fresco" al final de la temporada, después de permanecer cuatro meses alejado de la competición por lesión.

"Nunca he jugado mi mejor tenis aquí, pero no veo ningún motivo específico para no hacerlo... Es un torneo en el que realmente quiero brillar en algún momento", dijo el español de 23 años, que no ha pasado de cuartos en sus cinco participaciones.

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El ganador de siete Grand Slams afronta un formato, el 'indoor', en el que solo ha levantado dos trofeos -el segundo el domingo en Viena- en una parte final de la temporada en la que nunca ha rendido a su nivel.

"Pero estoy contento de llegar a esta parte de la temporada por fin físicamente y mentalmente en un estado bueno, quiero tomar como una ventaja venir fresco", avisó.