Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Jorge Carrascal le cobran vieja deuda al llegar con Flamengo a Argentina; "lo que me prometiste"

A Jorge Carrascal le cobran vieja deuda al llegar con Flamengo a Argentina; "lo que me prometiste"

Jorge Carrascal es uno de los jugadores del momento en Flamengo, que jugará frente a Racing por el paso a la final de la Copa Libertadores, y a su arribo recibió un particular reclamo.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
Jorge Carrascal vivió momento especial con un admirador
Jorge Carrascal vivió momento especial con un admirador
Fotos: X/@Flamengo y @TyCSports

Publicidad

Publicidad

Publicidad