A Jorge Carrascal le cobran vieja deuda al llegar con Flamengo a Argentina; "lo que me prometiste"

Este miércoles, a las 7:30 p.m., se jugará un partido que llama la atención en nuestro continente: Racing vs. Flamengo, en la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores de América. Y una de las figuras de los brasileños es el volante Jorge Carrascal, quien viene de marcar el gol de la victoria en la ida y es un viejo conocido en Argentina por su pasado en River Plate.

Así las cosas y con la nómina del 'Fla' con tiempo prudencial previo al duelo con la 'academia', a la llegada a uno de los entrenamientos apareció una llamativa escena con un pequeño seguidor del nacido en Cartagena y de paso por clubes de España, Ucrania y Rusia.

Un niño de nombre Juan Román y que tuvo una breve charla con 'TyC Sports' sorprendió con algunas de sus declaraciones y en especial por un pedido que quedó pendiente con el mediocampista de la Selección Colombia.

"Vine a saludar unos amigos, en especial a Carrascal que lo conozco de Colombia. Es amigo porque lo fui a ver a la Selección", inició el infante, que interceptó al número '15' para entregarle un presente.

Publicidad

Juan Román dejó atrás a su nacionalidad argentina y apostó por un equipo para el crucial duelo de la Libertadores. "Voy por Flamengo, por Carrascal, es un crack". "Le entregué un cuadro, con la foto de su padre, la saqué de Instagram", agregó.

Jorge Carrascal, jugador colombiano al servicio del Flamengo @carrascall/Instagram

Antes de terminar la entrevista, el fan del colombiano dejó un mensaje claro y contundente. "Él ya me la había prometido (su camiseta), Carrascal acuérdate de mí, lo que me prometiste en el hotel...", remató este fan, que ya es viral en redes y que dejó dibujada una sonrisa en su rostro, con la ilusión de tener un recuerdo de uno de sus ídolos futbolísticos.

Publicidad

¿Hora y dónde ver HOY en TV Racing vs, Flamengo?

El partido entre argentinos y brasileños será este miércoles a las 7:30 de la noche y se podrá ver en vivo en Disney +, Espn y también en la plataforma Pluto TV.