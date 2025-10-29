James Rodríguez y su futuro en grande de México; abren debate y le 'bajan la caña'

James Rodríguez es tendencia en México luego de que según versiones de prensa su continuidad en León no se dará, terminará contrato en este semestre y no será renovado su contrato, por lo que su nombre empieza a sonar rápidamente no solo para un posible regreso a Europa, sino también para permanecer en la Liga MX, pero en otro equipo.

Por eso, en la cadena 'FOX' hicieron un debate y un análisis de lo que podría ser el futuro del mediocampista colombiano, quien podría "encajar" en algún otro elenco en dicho país, pero enfocándose en el América, el club más importante, no lo ven tan viable por tema edad, financiero y funcionamiento.



James Rodríguez y las posibilidades de seguir jugando en México

En el espacio periodístico explicaron que el colombiano "no está diciendo ya me voy, no me interesa León", y que al contrario la voluntad del 10 cucuteño era que "se quiere quedar". Sin embargo el tema económico sería el ítem por el que desde los altos mandos decidieron que no continuara.

Y nuevamente apuntaron que para James Rodríguez está en mente el Mundial 2026 con la Selección Colombia, que sería el último que dispute con la 'tricolor', por lo que busca continuidad y no un proyecto, con el retiro cerca como él mismo lo ha expresado.

James Rodríguez, mediocampista colombiano, es el capitán del Club León en la Liga MX Getty Images

"¿Qué equipo consideran que va a gastar ese dinero en un jugador para seis meses? No es un proyecto a mediano, ni largo plazo", detallaron inicialmente, argumentando que "sus últimos equipos son de un año", algo que viene pasando en sus experiencia en Rayo Vallecano, Sao Paulo, Olympiacos, y ahora con León con quien no continuará.

De hecho, los periodistas en el citado medio de comunicación mexicano pusieron sobre la mesa el nombre de James Rodríguez en el club más popular y grande de la Liga MX, el América, mencionando que "encaja, pero no interesa. Él encaja en cualquier sistema, estamos de acuerdo. En Pachuca lo haría perfecto", cerraron diciendo sobre la chance de seguir en territorio manito durante el próximo año, pero con otra camiseta.

Eso sí, otro de los panelistas señaló que "el América no necesita esos jugadores. La apuesta de Allan Saint-Maximin es diferente (a una de James), por la posición, porque querían alguien ahí", fue el ejemplo con el que cerraron el análisis, comparándolo con la figura del francés que contrataron las 'águilas' para la presente campaña, y que tiene 28 años y una amplia experiencia en Europa.