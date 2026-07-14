River Plate dejaría ir a otro colombiano; buscan su salida inmediata, tras disputar el Mundial 2026

A punto de finalizar el Mundial 2026, muchos son los equipos que comenzaron pretemporada a vísperas de iniciar sus respectivas ligas, pero aún sin sus plantillas completas.

River Plate es uno de los clubes que además de comenzar hacer trabajos con nuevos jugadores, también busca la salida de otros en la preparación del torneo clausura en Argentina, y todo indicaría que un colombiano es uno de los tildados a irse de Buenos Aires.

Se trata de Kevin Castaño, el volante que llegó desde Rusia a mediados del 2025, generado gran expectativa, donde las directivas apostaron por él, convirtiéndose en el segundo jugador más costoso en la historia del club.

El futbolista que fue convocado a la Selección Colombia por Néstor Lorenzo, tan solo vio 29 minutos en el terreno de juego (21 frente a Portugal y 8 contra Uzbekistán), pero tampoco fue lo suficiente para convencer a los directivos del 'millonario' de mantenerlo en el equipo.



Según informó el periodista Germán García Grova, el futbolista colombiano fue ofrecido a dos equipos de la Liga mexicana: Tigres y América. El mediocampista ya vistió en el pasado la camiseta de Cruz Azul, donde jugó 15 encuentros y aportó una asistencia antes de continuar su carrera en el fútbol ruso.

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🚨Kevin Castaño fue ofrecido en #Tigres y #America



📍El mediocentro 🇨🇴 se entrenará con los apartados de #River hasta definir su futuro



📌Más allá de algunos rumores, no hay propuestas de 🇺🇸 pic.twitter.com/tuwQvnFHUL — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 13, 2026

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Lamentablemente Castaño no cumplió con las altas expectativas que hinchada y directivos tenían en él, no solo por el precio que pagaron, sino además, por ser un jugador bastante joven y ya tener experiencia en Europa y en Selección Colombia, donde venia de ser un gran papel con la 'tricolor' en la Copa América del 2024.

Además, River Plate tomó la decisión de que, una vez Kevin Castaño regrese de sus vacaciones, se entrene por separado del resto del plantel mientras se define su futuro. La intención del club es encontrarle un nuevo equipo lo antes posible, una medida que deja en evidencia que la dirigencia no lo tiene en sus planes para lo que resta de la temporada y busca concretar su salida durante este mercado de fichajes.

Sus números son reflejo de un pobre nivel, después de más de un año en la ciudad de Buenos Aires: en 45 partidos, fue titular en 37 de ellos, pero tan solo logró aparecer con dos asistencias y no haber marcado en ninguna ocasión. Cifras que lo han condenado también a la mira del hincha, que entre cánticos y silbidos, le hacen entender el descontento hacía él.