Néstor Lorenzo llenó de elogios a Richard Ríos antes de RD Congo: "siempre está al frente del cañón"

El seleccionador de Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, advirtió este lunes que su equipo debe estar atento para no ser sorprendido en contraataques por la República Democrática del Congo, su rival de este martes.

"Debemos hacer más goles. Teníamos estudiadas varias cosas sobre el Congo, pero esto ha variado. Tienen jugadores que compiten en la élite europea y eso los hace muy fuertes. Es un equipo que mantiene dos delanteros importantes arriba, por lo que hay que evitar transiciones y contragolpes", afirmó el técnico.

Lorenzo habló en la previa del partido de la segunda jornada del Grupo K, en el que su conjunto se medirá al conjunto africano en Guadalajara, Jalisco, en el occidente de México.

Colombia debutó el miércoles pasado con triunfo de 3-1 sobre Uzbekistán, resultado que lo tiene de líder de la zona, con tres puntos, seguido de su rival del martes y de Portugal, que tienen uno cada uno, y del equipo uzbeko, sin unidades.



El estratega aseveró que a pesar de la fortaleza física de su oponente, confía en la aplicación táctica de sus hombres.

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"Hasta ahora no nos han lastimado con pelotas aéreas, incluso nuestra gente que no es tan alta marca muy bien", subrayó.

También destacó las múltiples variantes que encuentra en sus 26 jugadores.

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"La versatilidad de mis jugadores es algo que aplaudo. Hemos jugado contra equipos que tienen dos delanteros como el Congo y hemos actuado con línea de cuatro con un líbero adelantado o con línea de tres. Tenemos volantes que saben presionar alto o sostienen la estructura defensiva desde atrás, contamos con un par de buenos carrileros de media cancha hacia adelante", puntualizó.

El seleccionador aseguró que a pesar de la verticalidad que el Congo pueda plantear, Colombia debe imponer la iniciativa si quiere afianzarse en el primer lugar del grupo.

"Debemos mantener un estilo, una identidad de juego que debemos respetar; esa es la línea que hay que seguir. Vamos a salir con una disposición táctica ofensiva y a aprovechar al máximo a los jugadores", explicó.

Sobre el 11 que mandará a la cancha, Néstor Lorenzo avisó que piensa utilizar algunas variantes respecto al conjunto que utilizó contra Uzbekistán.

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"Aún no les he dicho a mis jugadores sobre quiénes van a jugar. Siempre consideramos modificaciones, tenemos un grupo muy parejo y siempre vamos de acuerdo al rival. Lucho está en gran momento, nos dio amplitud al frente; Puerta jugó muy bien, Ríos siempre está disponible, Carrascal igual, todos están muy bien", concluyó.