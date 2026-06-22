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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Me gusta que la Selección Colombia llega sin favoritismo, va a jugar el Mundial con tranquilidad"
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"Me gusta que la Selección Colombia llega sin favoritismo, va a jugar el Mundial con tranquilidad"

En diálogo con Gol Caracol, un exjugador que hizo parte de procesos de la Selección Colombia aseguró que los de Néstor Lorenzo tienen herramientas para superar lo realizado en Brasil 2014.

Por: Javier García
Actualizado: 22 de jun, 2026
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Selección Colombia
Formación Selección Colombia durante el partido contra Uzbekistán - Mundial 2026
FCF

La Selección Colombia comenzó con pie derecho su séptima participación en una Copa del Mundo. El combinado cafetero venció 3-1 a Uzbekistán en el mítico estadio Azteca, que se vistió de amarillo, azul y rojo para acompañar a la 'tricolor'.

Ahora, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo tiene la mira puesta en República Democrática del Congo, su segundo examen en el Grupo K, zona que también integra Portugal.

La Selección Colombia trabaja pensando en el partido contra RD Congo.
Selección Colombia

La Selección Colombia calibra el ataque para la segunda prueba mundialista contra RD Congo

Los 'leopardos' llegan con viento a favor tras igualar 1-1 en su debut mundialista frente a la Portugal, de Cristiano Ronaldo.

“Me gusta que Colombia llega sin favoritismo”

La Selección Colombia enfrentará a RD Congo en la fecha 2 del grupo K del Mundial 2026
La Selección Colombia enfrentará a RD Congo en la fecha 2 del grupo K del Mundial 2026
AFP

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En diálogo con Gol Caracol, Leandro Castellanos, exarquero que vistió las camisetas de Cúcuta Deportivo, América de Cali, Deportivo Cali, Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, entre otros equipos, se refirió al presente de la Selección Colombia.

Yo tengo una ilusión inmensa. Esa ilusión nace por la calidad de los jugadores, pero también porque llegan sin el peso del favoritismo. Van a jugar con tranquilidad, irán día a día y tengo la esperanza de que puedan superar lo hecho en Brasil 2014”, comentó el nortesantandereano.

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En cuanto a los arqueros, Castellanos tuvo elogios para los tres guardianes de la portería de la Selección Colombia.

Camilo Vargas es un arquerazo. Le llegó su momento y qué mejor escenario que un Mundial para ratificar que es el número uno de Colombia. En mi concepto, David Ospina es el mejor arquero que ha tenido la Selección Colombia por trayectoria y estadísticas; ya en clubes cada uno puede elegir cuál considera el mejor. Montero es un portero muy completo, pero su iniciación de juego no es tan buena y tal vez por eso perdió el puesto”, comentó.

Sobre James Rodríguez, señaló que “es un imán, una celebridad. A donde llegábamos, siempre lo referenciaban a él. Es un referente y, para mí, el mejor jugador en la historia del fútbol colombiano”.

¿Cuándo juega Colombia?

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Este martes 23 de junio, la Selección Colombia tendrá su segunda presentación en el Mundial 2026 frente a República Democrática del Congo. El encuentro está programado para las 9:00 p. m. (hora colombiana) en el estadio Akron de Guadalajara y contará con transmisión de Gol Caracol y Ditu.

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