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James Rodríguez y la llama que mantiene viva en la Selección Colombia; "estamos encantados"

De James Rodríguez se habla siempre en la Selección Colombia y eso no faltó en las horas previas al duelo contra RD Congo, que se verá este martes en Gol Caracol y Ditu.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de jun, 2026
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James Rodríguez en la Selección Colombia
James Rodríguez en la Selección Colombia
Colprensa

"James es un señor, él ya sabe lo que tiene que hacer, tanto en lo individual y también como equipo. De parte de nosotros sentimos es admiración, saben lo que da en cuanto al fútbol, nos respetamos. Estamos encantados que cuide su salud y que esté a ese nivel para la Selección. A la edad que tiene, actúa y disfruta como un niño todo lo que pasa acá". Esas fueron las palabras de Johan Mojica, en la previa del partido frente a RD Congo, justo cuando le indagaron por el presente del '10' de la Selección Colombia y uno de los jugadores de mayor reputación en el Mundial 2026, por sus antecedentes y hoja de vida.

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Pero además de ese concepto de una de las individualidades, el lateral izquierdo también entregó concepto con respecto al rival africano que les corresponderá enfrentar este martes, a las 9 de la noche y con transmisión en vivo del Gol Caracol y Ditu.

"Como Selección y como equipo sabemos dónde estamos, con nuestras individualidades y fortaleciéndonos como grupo y sabemos que Congo es contundente, sabemos el tipo de juego que tienen y son un rival que te va a exigir bastante. Es algo parecido a lo que tuvimos contra Senegal en el anterior Mundial (2018)", apuntó a vallecaucano.

Otros conceptos de Johan Mojica en la previa de Colombia vs. RD Congo

El trabajo defensivo
"Nosotros como defensores, la prioridad es la zona posterior nuestra, pero eso es igual siempre, no nos cambia así sea un rival ofensivo o no. Con la calidad de jugadores que tenemos, creo que con el esquema 4-1 podemos darle esa solidez a la Selección. Debemos estar compactos y que seamos un equipo en todo el sentido y en las diferentes zonas del campo".

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Ilusiones frente a Congo
"Como decía anteriormente, para mí es un placer contribuir a la Selección Colombia desde mi posición. Ya lo de gol, esa ilusión de marcar, es algo más bonito, ojalá tenga más opciones de llegar al área rival. Hay unos partidos en los que se pueda más y en otros; menos. Hay que defender y ayudar al equipo. Ojalá se pueda dar el gol contra Congo, pero para nosotros es importante estar en cero, somos un equipo serio, madro y contundente".

Johan Mojica con la Selección Colombia
Johan Mojica con la Selección Colombia
Colprensa

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