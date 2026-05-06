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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A qué hora juega HOY Bayern Múnich, con Luis Díaz, vs. PSG, en Champions League

A qué hora juega HOY Bayern Múnich, con Luis Díaz, vs. PSG, en Champions League

Este miércoles 6 de mayo, Bayern Múnich y Luis Díaz recibirán al PSG en el Allianz Arena, por el juego de vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League. ¡No se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de may, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, contra Marquinhos, capitán del PSG, en Champions League
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, contra Marquinhos, capitán del PSG, en Champions League
Getty Images

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