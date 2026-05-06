A qué hora juega HOY Bayern Múnich, con Luis Díaz, vs. PSG, en Champions League

Luego del espectacular y muy elogiado 5-4 en una ida de locura en el Parque de los Príncipes —el partido de semifinales más goleador en competición europea desde 1959/60—, Bayern Múnich, con Luis Díaz, peleará este miércoles en el Allianz Arena contra el Paris Saint-Germain (desde las 2:00 hora colombiana) por un puesto en la final de la Champions League.

Así llega el Bayern Múnich

El Bayern afronta la vuelta con una ligera desventaja, pero es consciente de su capacidad de remontada: en cuatro de 16 ocasiones, el campeón récord ya ha logrado dar la vuelta a una eliminatoria tras perder la ida en la era Champions League, aunque nunca lo ha conseguido en unas semifinales. Además, las muniqueses contarán con el respaldo de un Allianz Arena lleno hasta la bandera y teñido de rojo: "Se nota cuando todo está de rojo. Lo que más percibo es esa atmósfera especial. Contra el Madrid, todos estaban aún más presentes. Hay un impulso enorme, no se puede subestimar cuando todo el estadio está detrás de nosotros", explicó Jonathan Tah en la rueda de prensa previa.

También el Paris Saint-Germain es consciente del ambiente especial del estadio, aunque su técnico, Luis Enrique, considera que puede ser un estímulo para su equipo: «Admiramos al Bayern, juegan un fútbol maravilloso. Además, tenemos que jugar contra el ambiente, eso es una motivación extra para nosotros. Queremos ganar a un gran rival, eso nos empuja a sacar lo mejor de nosotros mismos».

En ataque, el equipo de Vincent Kompany llega en plena forma en el tramo decisivo de la temporada: en cinco partidos de eliminatorias de la actual Champions League, el Bayern ya ha marcado 20 goles, una media de cuatro por encuentro, su mejor registro desde 1992/93. Con 42 goles en la temporada, el Bayern comparte el liderato goleador con el Paris (43), y el récord histórico de 45 tantos en una campaña está al alcance.



El goleador Harry Kane ya ha marcado 13 tantos en esta edición de la Champions League y está a solo dos goles del récord del club en competiciones europeas. A ello se suman 40 desmarques en profundidad sin balón en el partido de ida, el mejor registro del equipo esta temporada; solo Aleksandar Pavlović aportó once de ellos. Joshua Kimmich, el dúo completó 24 pases que rompieron líneas, más que todo el centro del campo del PSG.

Luis Díaz, atacante colombiano, marcó un gol para Bayern Múnich contra PSG en Champions League AFP

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Así llega el PSG

El PSG llega a Múnich con el 5-4 a favor de la ida, pero históricamente no lo tiene fácil: en partidos europeos como visitante ante el FC Bayern, los parisinos han perdido en cinco ocasiones, más que ante cualquier otro rival. Solo frente al Manchester City y al Real Madrid presenta un porcentaje de derrotas a domicilio aún mayor. En la ida, el conjunto de Luis Enrique empezó por detrás en el marcador y remontó hasta colocarse 5-2, aunque el 5-4 final dejó un sabor agridulce. «Este año fuimos a Londres con tres goles de ventaja y todos estaban nerviosos. En Liverpool teníamos dos de ventaja y todos decían que si encajábamos uno sería complicado. No vamos a volvernos locos: el Bayern puede marcar con facilidad, pero nosotros también. No queremos defender un resultado, queremos ganar también este partido», afirmó el técnico Luis Enrique.

Como en el Bayern, el gran aval del PSG está en su potencial ofensivo: con 43 goles, presenta el ataque más goleador de esta edición de la Champions League. Su jugador clave, Khvicha Kvaratskhelia, ha participado directamente en 15 tantos (diez goles y cinco asistencias), un récord del club en una temporada de Champions. En la ida, el georgiano firmó un doblete, al igual que Ousmane Dembélé. Además, con Désiré Doué, el conjunto parisino cuenta con un talento decisivo en grandes citas: 13 de sus 17 participaciones de gol en la Champions han llegado en la fase eliminatoria, un registro sin precedentes antes de cumplir los 21 años.

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Un dato a tener en cuenta: en sus dos últimos partidos, el PSG ha permitido al menos 50 acciones del rival en su área —también ante el Bayern (52)—. Habrá espacios, y eso es precisamente lo que quieren aprovechar los muniqueses. Aun así, Luis Enrique advierte contra cualquier exceso de confianza: "Admiramos al Bayern, juegan un fútbol maravilloso. No vamos a volvernos locos: el Bayern puede marcar con facilidad, pero nosotros también. No queremos defender un resultado, queremos ganar también este partido".