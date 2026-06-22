Dávinson Sánchez: "Vinimos a competir al Mundial 2026, a buscar los puntos, no de fiesta"

La Selección Colombia sueña en grande. A pesar de que aún queda mucho camino por delante, la ilusión está intacta, más después de haber empezado con victoria en el Mundial 2026. Uzbekistán fue la primera víctima y, ahora, en la segunda jornada, se viene República Democrática del Congo, este martes 23 de junio, a las 9:00 de la noche, con transmisión de Gol Caracol.

Sobre ese compromiso, Dávinson Sánchez habló en zona mixta. Allí, elogió a Camilo Vargas, resaltó el buen trabajo que se ha hecho de la mano del técnico, Néstor Lorenzo, y dejó claro que no hay que confiarse del rival, ya que cuenta con jugadores en equipos de élite.

¿Cómo analiza este encuentro que se viene?

"Es importante saber lo que estamos haciendo y la responsabilidad siempre es grandísima. Somos una selección que viene a competir, que no piensen que la primera ronda es de fiesta y ya, sino que vamos por los puntos. El primer juego fue complicado por todo lo que trae, muchos jugadores que debutaban en esa instancia, otros que venimos con más tiempo. Pocas selecciones arrancaron con la solvencia que se esperaba. Hay que lograr los tres puntos, revalidar lo que se hizo bien, corregir lo que costó y sacarlo adelante".

¿Qué les ha dicho Camilo Vargas de este escenario?

"Es una pieza importante para nosotros, con su experiencia. Supo esperar su momento y lo está disfrutando. Tomamos lo mejor de él y hay respaldo".



¿Por qué cree que se han dado sorpresas?

"Han sido juegos cerrados, donde lo táctico ha primado sobre el talento. No es casualidad que la brecha se achique y se viva con tensión. Ha sido un Mundial donde las sorpresas no han faltado. Cada competencia es más difícil que el año pasado".

Dávinson Sánchez y Néstor Lorenzo en la Selección Colombia Colprensa

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¿Cuál es el mensaje del cuerpo técnico?

"Ellos no tienen la chance de estar tan seguido en Copas del Mundo, pero la dinámica del Mundial ha cambiado. Las selecciones se preparan mejor y los rivales tienen más chances. Esperamos hacerlo de la mejor manera. Lo que pasó con Uzbekistán, hay que valorarlo y darle mérito".

¿Qué se trabajó desde lo defensivo?

"Será un partido de posesión, donde debemos estar tranquilos. El rival es físico, pero sabemos contrarrestar eso, en el uno contra uno. Después, desde la parte técnica, sacar ventaja. Tenemos jugadores con buen pie. Ahora, esto está complicado, ya que tienen futbolistas en las mejores ligas del mundo y, por eso, ya compiten tan bien".

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¿De qué manera trabajó para lo que se viene?

"Primero es el equipo. Vamos a ver qué proponen ellos, ya que parten de una posesión larga. Ellos tienen buenos futbolistas y lo importante es transmitirles tranquilidad desde la parte de atrás".