Jhon Arias: "La Selección Colombia no le puede restar importancia al duelo contra RD Congo"

La Selección Colombia ultima detalles para su segundo partido en el Mundial 2026 y en la previa del compromiso contra RD Congo, Jhon Arias habló en zona mixta sobre la importancia del encuentro que tendrá el combinado nacional por la fecha 2 del grupo K. El mediocampista destacó la responsabilidad con la que deben asumir este duelo y aseguró que el equipo tiene claro que será un rival exigente.

El jugador colombiano afirmó que el partido será determinante para las aspiraciones del equipo dirigido por Néstor Lorenzo, por lo que no hay espacio para la confianza pese al buen momento que atraviesa la Selección.

"Es un partido súper importante, es el juego de la clasificación. Hay que tomarlo con esa responsabilidad y seriedad, sabiendo que Congo será un rival difícil, exigente desde el punto de vista físico y mental. También sabemos que, por el momento que vivimos, tenemos grandes posibilidades de hacer un gran partido y llevarnos una victoria", aseguró Arias.

El futbolista también se refirió a su presente con la camiseta de Colombia y al papel que viene cumpliendo dentro del equipo nacional, donde ha tenido mayor protagonismo en una función diferente a la que desempeña habitualmente en su club.



"Yo, en lo personal, estoy contento con lo que es mi presente, con lo que puedo aportar, con un rol diferente al que hago a nivel de clubes, pero feliz con mi desempeño", explicó.

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Arias insistió en que la Selección Colombia debe enfocarse en el duelo contra RD Congo antes de pensar en el siguiente compromiso frente a Portugal. Para el mediocampista, la concentración y la humildad serán claves en una Copa del Mundo donde varios resultados han sorprendido.

Selección Colombia entrenando Colprensa

"Vamos partido a partido. No se le puede restar importancia al partido de mañana, hay que ganarlo. Luego analizaremos a Portugal y las posibilidades de avanzar. Con todas las sorpresas que se han dado en este Mundial, hay que tener humildad", afirmó.

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Sobre su posición dentro del terreno de juego, el jugador aseguró que está preparado para aportar desde cualquier lugar en el que el cuerpo técnico lo necesite, ya sea como interior o extremo.

"Yo estoy aquí para ayudar desde donde me toque, ya sea como interior o como extremo. Siempre tengo que dar lo mejor desde la posición donde el profe me quiera utilizar", comentó.

Además, Jhon Arias destacó la variedad de características que tiene Colombia en la zona ofensiva y en el mediocampo, donde considera que existe una gran cantidad de alternativas para afrontar los partidos del Mundial.

"No tengo un favorito. Tenemos grandes jugadores en cada una de las áreas y en la mitad del campo es donde más versatilidad tenemos. Hay jugadores de todos los perfiles y de una calidad poco común en el fútbol", señaló.

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Finalmente, el futbolista analizó la posibilidad de que RD Congo utilice una estructura similar a la que presentó Uzbekistán en el debut de Colombia, teniendo en cuenta que el equipo africano ya mostró variantes tácticas ante Portugal.

"Congo puede proponer algo similar a lo de Uzbekistán, porque contra Portugal también manejaron una línea de cinco. Previo al Mundial también usaron ese sistema, aunque pueden variar con algunas sorpresas", concluyó.

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Colombia buscará ante RD Congo una nueva victoria que le permita acercarse a la clasificación a la siguiente fase del Mundial 2026, en un partido donde la Selección espera mantener la solidez mostrada en su debut.