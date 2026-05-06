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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y la verdad sobre su fallido fichaje por River Plate; "no fue por plata"

Luis Díaz y la verdad sobre su fallido fichaje por River Plate; "no fue por plata"

El colombiano Luis Díaz, figura indiscutida del Bayern Múnich, estuvo cerca de jugar en River Plate, por eso desde el club argentino contaron por qué no consiguieron ficharlo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de may, 2026
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Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebra gol con el Bayern Múnich - Foto:
AFP

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