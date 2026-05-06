Luis Díaz y la verdad sobre su fallido fichaje por River Plate; "no fue por plata"

Luis Díaz estuvo muy cerca de convertirse en jugador de Club Atlético River Plate en 2019, cuando todavía brillaba con Junior de Barranquilla y empezaba a despertar el interés de varios equipos del continente. Sin embargo, el negocio nunca terminó concretándose y, siete años después, salió a la luz la verdadera razón de aquel fichaje frustrado.

El encargado de revelar detalles de esa historia fue Rodolfo D’Onofrio, expresidente de River Plate, durante una charla con el medio partidario 'La Página Millonaria'. El dirigente argentino recordó que el atacante colombiano era uno de los futbolistas que más le gustaban a Marcelo Gallardo y dejó claro que el problema no pasó únicamente por temas económicos.

“A Gallardo le encantaba Luis Díaz, pero no pudimos no solamente por plata. Cuando a un jugador lo llaman de Europa y es entre Europa y River… en aquel momento. Después todos querían venir a River”, comentó D’Onofrio sobre aquella negociación que no llegó a buen puerto.

Las declaraciones del exdirectivo dejaron en evidencia que el deseo del colombiano siempre estuvo enfocado en dar el salto al fútbol europeo. En ese momento, Díaz vivía un crecimiento meteórico con Junior y sus actuaciones llamaban la atención fuera de Colombia. De hecho, el guajiro terminó fichando poco tiempo después por el FC Porto, club con el que terminó consolidándose en el fútbol internacional.



Luis Díaz ha tenido una gran temporada con Bayern Múnich. Getty Imágenes

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En Barranquilla, Luis Díaz mostró condiciones que despertaron el interés de varios gigantes sudamericanos. Con Junior disputó 106 partidos, marcó 20 goles y entregó nueve asistencias entre competencias locales e internacionales. Además, fue una pieza importante en el equipo que conquistó títulos y compitió constantemente en torneos continentales.

River Plate, mientras tanto, sí realizó varios movimientos importantes en ese mercado de pases de comienzos de 2019. El club argentino incorporó a Matías Suárez, Jorge Carrascal, Fabrizio Angileri y Robert Rojas, en una ventana donde la directiva buscaba reforzar un plantel que venía de ganar la Copa Libertadores de 2018 frente a Boca Juniors.

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Con el paso del tiempo, la decisión de Luis Díaz terminó potenciando su carrera. Tras destacar en Portugal, dio el salto al Liverpool FC y posteriormente fue transferido al FC Bayern Munich, donde actualmente atraviesa una temporada espectacular.

El colombiano suma 26 goles y 21 asistencias en 47 partidos con el Bayern, números que lo convierten en una de las grandes figuras del equipo bávaro. Además, ya conquistó la Bundesliga y la Supercopa de Alemania, sigue con vida en la Champions League y disputará la final de la Copa de Alemania, confirmando que aquella apuesta por ir a Europa terminó siendo la decisión correcta para su carrera.