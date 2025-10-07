Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / El gran momento de Luis Javier Suárez en Portugal sigue dándole reconocimientos y elogios

El gran momento de Luis Javier Suárez en Portugal sigue dándole reconocimientos y elogios

El delantero colombiano de 27 años cumple una destacada campaña en el fútbol luso con la camiseta del Sporting de Lisboa, club con el que suma seis anotaciones en la presente temporada.

Por: Javier García
Actualizado: 7 de oct, 2025
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa
Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa
AFP

