El gran momento de Luis Javier Suárez en Portugal sigue dándole reconocimientos y elogios

El delantero colombiano Luis Javier Suárez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional. El atacante samario, que esta temporada fichó por el Sporting de Lisboa procedente del Almería de España por una cifra cercana a los 22 millones de euros, se ha consolidado rápidamente como una de las figuras más destacadas del fútbol portugués.

Desde su llegada al conjunto lisboeta, Suárez asumió un desafío mayúsculo: hacer olvidar al delantero sueco Viktor Gyökeres, quien fue transferido al Arsenal tras una temporada memorable. Sin embargo, lejos de intimidarse por la presión, el colombiano respondió con goles, carácter y un rendimiento que ha conquistado tanto a la afición como a la crítica deportiva.

En lo que va de la campaña, el atacante de 27 años suma seis goles y dos asistencias en 10 partidos disputados en todas las competiciones, demostrando su capacidad para adaptarse rápidamente al estilo ofensivo del entrenador Rui Borges. En su más reciente presentación en la Primeira Liga, el Sporting empató 1-1 con el Braga, encuentro en el que el delantero ‘cafetero’ volvió a marcar y ratificó su gran momento.



Luis Javier Suárez, el mejor de Portugal

Luis Javier Suárez (derecha), delantero colombiano que milita en el Sporting Lisboa. X de @SportingCP

El excelente rendimiento del delantero colombiano no pasó desapercibido. A través de sus canales oficiales, el Sporting de Lisboa confirmó que Luis Javier Suárez fue elegido como el mejor jugador de la Liga Portugal Betclic correspondiente a los meses de agosto y septiembre.



“Luis Suárez es considerado el mejor jugador de agosto/septiembre de la Liga #LigaPortugalBetclic para el @sjpf_pt”, publicó el club lisboeta en sus redes sociales, acompañando el mensaje con imágenes del colombiano celebrando uno de sus goles recientes.

De acuerdo con la información publicada por el diario portugués 'A Bola', la elección fue realizada por el Sindicato de Jugadores Profesionales de Fútbol (SJPF), que premia mensualmente al futbolista más destacado del torneo local. Suárez se impuso con un 18,05 % de los votos, superando al danés Victor Froholdt (Porto), quien obtuvo el 14,25 %, y a Luís Esteves (Gil Vicente), con el 12,82 %.

El reconocimiento se basa en un sistema mixto que combina las calificaciones promedio otorgadas a los jugadores durante el período de evaluación y la valoración de un comité técnico integrado por exjugadores como Anselmo, João Paulo, José Carlos, Manuel José, Rebelo y Tiago Pereira.

Ahora, el exjugador de Marsella y Granada se prepara para trasladar su buen momento al plano internacional, Luis Javier Suárez sigue siendo noticia en Portugal: elegido mejor jugador de agosto y septiembre ✅

, que enfrentará a México y Canadá en partidos amistosos de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.