A Luis Díaz lo esperan en Bayern Múnich con nuevo ‘juguete’; cuesta más de 400 millones de pesos

Luego de su participación con la Selección Colombia en los partidos de preparación para la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Luis Díaz emprendió su regreso a Alemania para reintegrarse al Bayern Múnich, donde atraviesa un gran momento deportivo.

El extremo guajiro de 28 años fue una de las figuras del combinado nacional durante esta doble jornada. En el primer compromiso, frente a México, marcó uno de los goles en la contundente victoria 4-0; mientras que ante Canadá, aunque no logró anotar, disputó 59 minutos y fue constante generador de peligro por la banda izquierda.

La sorpresa con la que Bayern recibirá a ‘Lucho’

El regreso del colombiano no solo estará marcado por su rendimiento en la cancha, sino también por una sorpresa especial que le tiene preparada el club bávaro. A través de sus redes sociales, el Bayern Múnich presentó los nuevos automóviles oficiales que recibirán sus futbolistas, cortesía de su patrocinador Audi.

“El nuevo Audi RS e-tron GT FC Bayern Concept se presenta hoy”, publicó el conjunto alemán en colaboración con la reconocida marca de automóviles de lujo. En esta ocasión, Luis Díaz será uno de los beneficiados con un Audi Q8 TFSI e, un modelo híbrido enchufable que combina potencia, elegancia y tecnología de última generación. El vehículo, valorado en cerca de 398 millones de pesos colombianos, refleja la filosofía de innovación y sostenibilidad que caracteriza al fabricante alemán y al propio Bayern.

Este sofisticado SUV fusiona un motor TFSI de alto rendimiento con un eficiente propulsor eléctrico, lo que garantiza una aceleración sobresaliente y una experiencia de conducción ágil. Además, puede recorrer hasta 90 kilómetros en modo totalmente eléctrico, ideal para trayectos urbanos sin emisiones.

Audi has handed over the company cars for the new season to the FC Bayern players. The players selected their vehicles from a wide range of fully electric and hybrid models pic.twitter.com/eWXORwI9DL — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 15, 2025

Su diseño exterior destaca por las líneas deportivas y modernas que le dan una presencia imponente en carretera, mientras que su interior ofrece un ambiente espacioso, confortable y tecnológicamente avanzado, con materiales de primera calidad y una gran capacidad de almacenamiento. Un vehículo a la altura del estatus que ha alcanzado el atacante colombiano en el fútbol europeo.

Números de Luis Díaz

Desde su llegada al Bayern Múnich, Luis Díaz ha respondido con creces a la confianza depositada por el cuerpo técnico. En la presente temporada, el atacante ha disputado 10 partidos en todas las competiciones, registrando seis goles y cuatro asistencias. Sus actuaciones lo han consolidado como una de las principales cartas ofensivas del equipo y un favorito de la afición.



¿Cuándo volverá a jugar el Bayern Múnich?

Tras el receso por la fecha FIFA, el Bayern Múnich volverá a la acción este sábado 18 de octubre, cuando se enfrente al Borussia Dortmund en una nueva edición del clásico alemán. El encuentro, que se disputará en el Allianz Arena, está programado para las 11:30 a. m. (hora colombiana) y promete ser una verdadera prueba de fuego para los dirigidos por Vincent Kompany.