NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Push Gol Caracol
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
A Luis Díaz lo esperan en Bayern Múnich con nuevo 'juguete'; cuesta más de 400 millones de pesos

A Luis Díaz lo esperan en Bayern Múnich con nuevo ‘juguete’; cuesta más de 400 millones de pesos

El extremo colombiano de 28 años se reincorporará al Bayern Múnich tras su participación con la Selección Colombia en la fecha FIFA, rumbo al Mundial de 2026.

Por: Javier García
Actualizado: 15 de oct, 2025
Luis Díaz celebrando su segundo gol frente al Eintracht Frankfurt
AFP

