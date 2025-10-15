Juan Fernando Quintero: "Colombia tiene una cualidad con la pelota y no tuvimos claridad"

La Selección Colombia no pudo doblegar a Canadá en el partido de preparación al Mundial que se disputó este martes en territorio estadounidense. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo no tuvo la fluidez en ataque, que sí se vio contra México, y fue neutralizado constantemente por los canadienses.

Al finalizar el encuentro, Juan Fernando Quintero, quien fue titular, atendió a los medios de comunicación, dejando sus impresiones del juego. "Tácticamente Canadá estuvo muy bien, por ahí nosotros no encontramos la claridad, los espacios, el pase que pueda darnos esa ventaja en tres cuartos de cancha. Pero bueno, creo que así es, jugaron muchos jugadores, cambiaron la nómina, el equipo que venía normal, nos sirve de preparación, para eso son estos partidos. Ya estar tranquilo, volver a nuestros clubes y prepararnos bien", dijo el antioqueño.

'Juanfer' negó que la selección de Canadá los superara en lo físico, sino que no pudieron encontrar los resquicios para filtrar balones peligrosos. "Es que no es que sea físico, más allá de eso nosotros tenemos una cualidad que es con la pelota, por ahí no encontramos los espacios, vuelvo y repito, pero el tema físico creo que todos nos preparamos bien, todo el mundo se prepara bien físicamente, pero bueno, tenemos nuestra forma de jugar, que por ahí hoy no fue muy fluida, pero bueno, de alguna u otra forma tampoco perdimos".

Además, el volante de River Plate quiso dejarle unos consejos a los nuevos jugadores que se van integrando a la 'sele', "no, que lo disfruten, que el grupo los recibe bien, que se suelten, que tengan mucha confianza, yo creo que de alguna u otra forma se van acoplando muy bien. Creo que estamos en un momento muy bueno para prepararnos, todavía queda tiempo, pero bueno, tenemos que llegar de la mejor manera".



Acción de juego del partido entre la Selección Colombia y Canadá Foto: AFP

"Yo creo que personalmente quedamos debiendo un poco en el partido"

Otro de los jugadores de la selección que habló tras el partido fue Juan Camilo 'Cucho' Hernández, que recibió la convocatoria por su racha goleadora en el Real Betis de la La Liga EA Sports. Sobre el duelo contra Canadá afirmó: "Fue un partido difícil, físico, el cual ellos además de tener jugadores buenos de calidad, la intensidad y la presión, la fuerza que tienen, te hacen un poco equivocarte más con la pelota, de tener menos tiempo de jugar, pero bueno, creo que esta selección tiene calidad suficiente para poder superar eso. Yo creo que personalmente quedamos debiendo un poco en el partido, pero bueno, sirve para mejorar y para ver lo que viene".

Por otro lado, se refirió a la forma de jugar de él como delantero contra un equipo que no le daba ningún tipo de chance. "Ese es el fútbol, obviamente tú como jugador, yo como delantero antes del partido, me planeo en la mente otro tipo de partido, pero bueno, la idea siempre es ayudar al equipo, hacer el trabajo y bueno, lo importante es seguir mejorando", concluyó.